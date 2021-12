Kolejny etap dużej inwestycji w Łodzi. Deweloper wybuduje drogę i odnowi plac zabaw

W Łodzi trwają prace na budowie osiedla Sokołowka. To już czwarty etap inwestycji realizowanej od 2012 roku. Projekt wyróżnia niebanalna bryła spod kreski pracowni Mellon, a także zapewnienia dewelopera, który oprócz osiedla wybuduje drogę i odnowi plac zabaw.

Wraz z najnowszym etapem, deweloper wybuduje także drogę dojazdową o długości ok. 400 metrów, która następnie zostanie przekazana miastu.

W ramach inwestycji odnowiony zostanie również plac zabaw dla dzieci.

Realizacja pierwszego etapu osiedla Sokołówka przez SGI rozpoczęła się w 2012 roku. Czwarty etap osiedla Sokołówka to budynek składający się z dwóch części: niższej, która obejmuje pięć pięter, gdzie osiągnięto już wysokość docelową oraz wyższej – ośmiopiętrowej zrealizowanej już w około 70-ciu procentach.

Niebanalna i wyróżniająca się bryła budynku szkicu szczecińskiej pracowni Mellon, wzbudza spore zainteresowanie.

Osiedle, droga i plac zabaw

Co istotne, wraz z ukończeniem inwestycji, deweloper odda do użytkowania również ogólnodostępną drogę. Nowo wybudowany układ pozwoli na uniezależnienie dojazdu do najnowszego etapu osiedla Sokołówka. Powstały ciąg pieszo-jezdny będzie mieć długość ok. 400 metrów z pasem zieleni oraz oświetleniem. Następnie droga zostanie przekazana na własność miasta Łodzi.

Na osiedlu zostanie również przeprowadzona rewitalizacja obecnie znajdującego się placu zabaw. Najmłodsi otrzymają zupełnie nowe urządzenia i zabawki, aby w ciekawy sposób móc spędzać czas wolny na świeżym powietrzu.