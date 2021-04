Kolejny etap inwestycji na Wilanowie. W jej sercu park

W drugim kwartale 2021 roku na warszawskim Wilanowie ruszy kolejny etap budowy inwestycji Apartamenty Królewskie. Na terenie inwestycji znajdzie się zielony dziedziniec z placem zabaw oraz park ze starannie zaprojektowaną roślinnością i małą architekturą.

W otoczeniu budynku zaplanowane są liczne tereny wypoczynkowe: wewnętrzny, zielony dziedziniec z placem zabaw, plac miejski, a na terenie inwestycji znajdzie się także park z dużą ilością drzew oraz elementami małej architektury. Inwestycja wpisuje się w charakter dzielnicy dzięki wysokiej jakości, naturalnym materiałom wykończeniowym w stonowanej kolorystyce i niskiej zabudowie.

- Dziś ESG jest coraz bardziej istotnym elementem działania firm na świecie. W Robyg bardzo dużo uwagi poświęcamy ekologii, społecznemu zaangażowaniu oraz ładowi korporacyjnemu. Wszyscy dziś musimy myśleć o przyszłości na kolejnych pokoleń. Okazywać troskę, odpowiedzialność i wsparcie. Nie patrzymy na naszą misję tylko jak na zrównoważone budownictwo – ale znacznie szerzej. Znakomita większość inwestycji Robyg to inwestycje wieloetapowe – wielofunkcyjne przestrzenie, które spełniają wszystkie potrzeby mieszkańców. Sklepy, centra fitness, przedszkola, żłobki, galerie handlowe, restauracje – wszystko, co zapewnia komfortowe życie, jest zaledwie o kilka kroków od domu. W ten sposób wieloetapowe projekty są maksymalnie dopasowane do potrzeb mieszkańców, dzielnic i miast – dodaje Joanna Chojecka, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu na Warszawę i Wrocław w Robyg SA.