Kolejny etap inwestycji na wrocławskim Psim Polu

Na wrocławskim Psim Polu powstaje osiedle budowane zgodnie z zasadami 15-minutowego miasta. Właśnie ruszyła budowa kolejnego etapu.

Dom Development rozpoczął budowę trzeciego etapu Osiedla Zielna, swojej popularnej inwestycji zlokalizowanej na wrocławskim Psim Polu.

Koncepcja wpisuje się w ideę miasta 15-minutowego, która zakłada dostępność w zasięgu spaceru kluczowej infrastruktury i usług.

Kameralny charakter 15-miutowego miasta

Psie Pole, choć włączone w obszar Wrocławia niemal 100 lat temu, zachowało swój kameralny charakter. Jego centralnym punktem jest zrewitalizowany w 2013 r. rynek, który wraz z najbliższą okolicą oferuje dostęp do pełnej infrastruktury handlowo-usługowej. Obszar ten jest dobrze skomunikowany z centrum miasta poprzez al. Jana III Sobieskiego, dzięki kilku liniom autobusowym oraz stacji kolejowej. W planach jest również budowa obwodnicy Psiego Pola – pierwsze trzy odcinki mają powstać do końca 2024 r.

Charakter osiedla idealnie wpisuje się w opracowaną przez prof. Carlosa Moreno koncepcję miasta 15-minutowego. Postuluje się w niej m.in. tworzenie lokalnych, osiedlowych centrów w obrębie większych miast. Przykładem jest Paryż, którego mer Anne Hidalgo wygrała wybory samorządowe właśnie dzięki obietnicy przekształcenia stolicy Francji zgodnie z wytycznymi prof. Moreno. Z kolei w Polsce pierwszym „kompaktowym” miastem został wielkopolski Pleszew.

Współczesne trendy urbanistyczne zakładają, że dobrze mieszka się tam, gdzie w odległości kwadransa pieszo mieszkańcy mają dostęp do transportu publicznego, placówek edukacyjnych, przychodni oraz sklepów. Równie ważna jest także bliskość obiektów rekreacyjnych, terenów zielonych czy infrastruktury sportowej – wyjaśnia Agnieszka Zamojska, dyrektor ds. sprzedaży w Dom Development Wrocław.

Korzyści z inwestowania w 15-minutowe miasta to m.in. zacieśnienie więzi społecznych, lepsza jakość środowiska naturalnego czy oszczędność czasu dzięki łatwemu i szybkiemu dostępowi do podstawowych usług i miejskich udogodnień.

Zielna – zielona i zaciszna

Potencjał Psiego Pola zauważył Dom Development, który właśnie na tym terenie realizuje swoją wieloetapową inwestycję mieszkaniową – Osiedle Zielna. Znajduje się ono niedaleko rynku Psiego Pola oraz w pobliżu terenów rekreacyjnych wzdłuż wałów nad Widawą. W okolicy przeważa niska, kameralna zabudowa, a w odległości 200 m znajdują się szkoła i przedszkole.

Osiedle Zielna ma willowy, rodzinny charakter i zapewnia mieszkańcom spokój i ciszę w otoczeniu przyrody – wokół budynków znajdują się ogrody kwiatowe, liczne krzewy i drzewa

W III etapie inwestycji powstanie blisko 200 mieszkań jedno-, dwu-, trzy- i czteropokojowych o powierzchni od 31 do 85 m kw. Do wszystkich lokali przynależą ogródki lub balkony, mieszkańcy będą mieć też do dyspozycji podziemny garaż, komórki lokatorskie, schowki i rowerownię. Ponadto, przy obu budynkach powstaną place zabaw.