Kolejny etap prac na warszawskiej Białołęce

Zachodnia jezdnia ulicy Modlińskiej jest już gotowa. Teraz wykonawca rozpocznie przebudowę odcinka wschodniej jezdni ulicy Modlińskiej i przyszłego skrzyżowania z nową Światowida

Prace przy budowie przedłużenia ulicy Światowida do Modlińskiej i skrzyżowania tych ulic zaczęły się we wrześniu ubiegłego roku.

Już powstały m.in. fragment ul. Światowida, odcinek jezdni Modlińskiej i odcinki dróg rowerowych poprowadzone wzdłuż tej ulicy.

Zachodnia jezdnia ulicy Modlińskiej jest już gotowa. Od piątku, 19 maja, to właśnie nią będą jeździły samochody i autobusy, a wykonawca skrzyżowania rozpocznie prace na wschodniej jezdni tej ważnej arterii na Białołęce.

Prace przy budowie przedłużenia ulicy Światowida do Modlińskiej i skrzyżowania tych ulic zaczęły się we wrześniu ubiegłego roku. Gotowy jest już fragment ulicy Światowida, łączący ją z planowanym skrzyżowaniem i odcinek zachodniej jezdni Modlińskiej (prowadzącej w stronę centrum Warszawy). Drogowcy wykonali warstwy asfaltu tak, aby można było teraz przełożyć ruch w obu kierunkach – na zachodnią stronę ulicy Modlińskiej i zająć się przebudową jej wschodniej jezdni.

Ścieżki rowerowe i chodniki

To tylko część robót wykonanych na Białołęce w ciągu ostatnich miesięcy. Wykonawca inwestycji zbudował również infrastrukturę towarzyszącą, która powstaje równolegle ze skrzyżowaniem. Po zachodniej stronie są już gotowe odcinki dróg rowerowych, które połączą się z tymi biegnącymi wzdłuż ulicy Modlińskiej.

Powstały chodniki i wykonane zostało oświetlenie oraz odwodnienie. Efektownie prezentuje się świeżo wykonany przepust, którym pod ulicą Światowida popłynie woda z Kanału Henrykowskiego. Przepust pod nową drogą stworzony został z metalowych elementów, a brzegi kanału z gabionów (drucianych klatek) wypełnionych kamieniami.

Teraz wykonawca rozpocznie przebudowę odcinka wschodniej jezdni ulicy Modlińskiej i przyszłego skrzyżowania z nową Światowida. Prowadzone będą także prace wykończeniowe przy dotychczas zbudowanych odcinkach ulic, chodnikach i drogach rowerowych oraz zieleni.

Zamknięcie jezdni w stronę Legionowa

Od zeszłego roku drogowcy pracowali na jezdni zachodniej (w stronę centrum), a kierowcy jeździli wschodnią w obu kierunkach. W piątek, 19 maja, o godz. 21:00 sytuacja się odwróci. Zamknięta zostanie jezdnia prowadząca w kierunku Legionowa, a ruch będzie odbywał się drugą nitką. W każdym kierunku dostępne będą dwa pasy ruchu.

Buspas w kierunku Żerania – od Aluzyjnej do Sprawnej – zostanie utrzymany. Na całym odcinku prowadzonych prac obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się. Taka organizacja ruchu ma obowiązywać do końca września.

Nowe skrzyżowanie na Białołęce

Nowa jezdnia ul. Światowida będzie miała dwa pasy ruchu – z poszerzeniem do trzech (przed nowym skrzyżowaniem). U zbiegu z Modlińską dwa z nich będą przeznaczone do skrętu w prawo (w kierunku ulicy Jagiellońskiej), a jeden do skrętu w lewo (w kierunku granicy miasta). Na jezdnię w przeciwnym kierunku złożą się dwa pasy ruchu. Z ulicy Modlińskiej, jadąc od strony Jagiellońskiej, będzie można skręcić w Światowida dwoma pasami; od północy natomiast jednym pasem. Wyznaczone zostaną nowe przejścia dla pieszych i przejazdy rowerowe – przez ulicę Światowida i przez Modlińską, po północnej stronie skrzyżowania; na skrzyżowaniu zaplanowano sygnalizację świetlną.

W ramach inwestycji zostaną wybudowane chodniki i nowe przystanki autobusowe. Będzie także droga rowerowa, która połączy się z infrastrukturą rowerową na ulicy Modlińskiej.

Wzdłuż nowego fragmentu ulicy Światowida nie zabraknie zieleni – drzew i krzewów, które będą odporne na miejskie warunki i jednocześnie nie będą wymagały skomplikowanej pielęgnacji. Wzdłuż ulicy pojawią się m.in. klony i śnieguliczka, a w sąsiedztwie chodników i drogi rowerowej – pięciornik i tawuła japońska.

Kontrakt na budowę, zawarty z wybraną w przetargu firmą PORR S.A, opiewa na ponad 23 mln złotych. Prace zakończą się w pod koniec tego roku.

Autobusy i tramwaje

Nowy odcinek ulicy Światowida powstaje w sąsiedztwie pętli linii tramwajowej, która łączy Tarchomin i Winnicę z pierwszą linią metra. Mieszkańcy Białołęki mają do dyspozycji 8-kilometrową trasę z 10 przystankami, kursują tu tramwaje linii 2 i 17. Przy końcowych przystankach tramwajowych wybudowano także pętlę autobusową, dojeżdżają do niej autobusy linii 509 i N03. Połączenie ulicy Światowida z Modlińską daje nowe możliwości rozwoju układu komunikacyjnego w północnej części Warszawy i aglomeracji.