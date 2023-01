Kolejny krok w kierunku modernizacji Ośrodka Polonia w Warszawie. Architekci stawiają na otwartość terenu

Zakończyły się prace nad koncepcją wielobranżową terenu przy ul. Konwiktorskiej 6 w Warszawie. Wiadomo już, jak będzie wyglądała hala sportowa, Centrum Wsparcia Sportu i stadion główny. Koncepcję wykonała pracownia JSK Architekci.

To był bardzo intensywny czas. Odbyliśmy szereg rozmów i spotkań, by wypracować ostateczną wersję koncepcji wielobranżowej Polonii. Udało się! Koncepcja składa się z trzech etapów, a każdy z nich umożliwia nieprzerwane prowadzenie rozgrywek ligowych na stadionie oraz korzystanie z boiska treningowego. Ośrodek Polonia zmodernizujemy w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Zgłosiły się do nas cztery firmy zainteresowane tą formą współpracy. Obecnie przygotowujemy się do pierwszej tury dialogu, a mianowicie tury technicznej, którą rozpoczniemy już w lutym. A w dalszej kolejności do tury finansowej i prawnej – według harmonogramu powinniśmy rozpocząć je w kwietniu 2023 roku. Wszystko idzie zgodnie z planem – powiedziała Renata Kaznowska, zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy.