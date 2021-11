Kolejny mural w Łodzi

Nowy w Łodzi mural, ze względu na pogarszające się warunki atmosferyczne prawdopodobnie już ostatni odsłonięty w tym roku, można od poniedziałku podziwiać na bocznej ścianie budynku Akademika „Chill Inn” przy ul. 6 Sierpnia 70b.

REKLAMA

Dzieło to efekt flirtu biznesu ze sztuką, połączonych sił spółki Revisit Home, do której należy ten świeżo wzniesiony budynek, oraz Fundacji Urban Forms od lat realizującej różne street-artowe projekty. Za jej sprawą w Łodzi powstało już ponad 140 murali i instalacji artystycznych, dzięki którym Łódź zawdzięcza nieformalny tytuł miasta murali.

Do stworzenia dzieła na „Chill In” Fundacja Urban Forms zaprosiła TOPE, zachowującego anonimowość łódzkiego artystę, który pierwsze kroki w świecie sztuki stawiał malując graffiti. Mural na akademiku przedstawia dwie wyraźnie cieszące się, być może tańczące postacie chłopca i dziewczyny. Nad ich głowami widnieje napis „Strefa wolna od spiny” nawiązujący do nazwy obiektu (słowo chill to skrót od wyrażenia „chillout”, które w języku angielskim znaczy „wyluzuj”). Te same postacie występują także na ścianach części wspólnych akademika, na korytarzach i klatkach schodowych bogato zdobionych malunkami.

„Chill Inn” to nowy obiekt, otwarty w październiku 2021 r. po 15 miesiącach budowy. Wewnątrz jest podzielony na 57 jednostek mieszkalnych (jakby mieszkań z oddzielnymi sypialniami) od standardu „single” (jednoosobowych z prysznicem i toaletą) do „twin” (dwie sypialnie i wspólny pokój z kuchnią, prysznic, toaleta). Tych podwójnych jest tylko 20. Mieszkańcy mają do dyspozycji na parterze strefę relaksu oraz pralnię. Na dachu budynku zaaranżowano zielony ogród będący częścią wspólną dla wszystkich lokatorów. Na niewielkim dziedzińcu jest parking dla aut i rowerów.