Kolejny mural z Korą w roli głównej. To dzieło Tomasza Majewskiego i Good Looking Studio

Przy ul. Żeromskiego na warszawskich Bielanach powstał mural z Korą w roli głównej. To już drugi miejski obraz ze zmarłą w 2018 wokalistką zespołu Maanam - pierwszy powstał na tyłach stołecznego Nowego Światu.

REKLAMA

Zaprojektowany przez Tomasza Majewskiego a wykonany przez Good Looking Studio mural powstał na budynku przy skrzyżowaniu ulic Żeromskiego i Kleczewskiej.

Oficjalne odsłonięcie muralu zaplanowano na 8 czerwca - wtedy to Kora obchodziłaby 70. rocznicę urodzin. Choć mural jest już gotowy, to jednak nie jest to finalna forma projektu. Uzupełnić ma ją bowiem 320 krzewów róż zasadzonych tuż obok budynku. Sama róża pojawia się również tuż obok wizerunku artystki - kwiat ten był jednym z najważniejszych symboli w życiu i twórczości Olgi Sipowicz.