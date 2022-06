Kolejny park przemysłowy z muralem. To dzieło Jakuba Bitki i Łukasza Chwałka

Accolade odsłoniło nowy mural na zbiorniku wodnym w parku przemysłowym Mińsk Mazowiecki. To kolejna grafika w portfolio Accolade Industrial Art zaprojektowana i namalowana przez dwóch uznanych twórców murali – Jakuba Bitkę i Łukasza Chwałka.

Nowy mural został ukończony i oficjalnie zaprezentowany publicznie 14 czerwca.

– Po raz kolejny zaprosiliśmy sztukę na nasze tereny przemysłowe, aby w ten sposób ulepszyć przestrzeń, w której nasi najemcy i ich pracownicy przebywają przez dużą część dnia. Mural jest też dobrze widoczny z trasy przelotowej i cieszymy się, że ubarwi lokalny krajobraz. Jest to nasz wkład w bycie odpowiedzialnym inwestorem i dobrym sąsiadem – mówi Małgorzata Więcko, Dyrektor Asset Management w Accolade Polska.

Do stworzenia obrazu Accolade ponownie zaprosiło dwóch uznanych i doświadczonych artystów muralu – Jakuba Bitkę i Łukasza Chwałka.

– Nasza koncepcja kreatywna nawiązuje do ewolucji technologicznej i kształtowania przyszłości nowoczesnego biznesu. Głównymi bohaterami projektu są kobieta, która składa zamówienie i mężczyzna, który je dostarcza. Klasyczna twarz Wenus kobiety wiążę się z koncepcjami ponadczasowego piękna, natury i sztuki. Wizerunek mężczyzny oparliśmy na współczesnym „kurierze”, przedstawionym jako android. To symbol ewolucji technologicznej. Sztuczna inteligencja i maszyna pozwalają na zaspokojenie wszelkich potrzeb, nawet naturalnych produktów, co symbolizuje m.in. roślina, którą bot wręcza zamawiającej – wyjaśnił Jakub Bitka.