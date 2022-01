Kolejny peron Warszawy Zachodniej oddany dla podróżnych

Od 16 stycznia podróżni na Warszawie Zachodniej będą korzystać z kolejnego nowego peronu – numer 7. Analogicznie do otwartego w grudniu peronu nr 6, dostęp do pociągów będzie pod nowym szerokim zadaszeniem.

REKLAMA

Podróżni na Warszawie Zachodniej od niedzieli 16 stycznia będą korzystać już z dwóch nowych peronów.



Do nowego peronu nr 6 dołączy peron nr 7. budowane jest zadaszenie, szerokie przejście podziemne, centrum sterowania ruchem.

Peron będzie oświetlony. Przygotowano ławki i dwie osłonięte „poczekalnie”. Informacje zapewnią tablice i gabloty z rozkładami.

Zakończenie inwestycji planowane jest w 2023 r.

Od 16 stycznia podróżni na Warszawie Zachodniej będą korzystać z kolejnego nowego peronu – numer 7. Analogicznie do otwartego w grudniu peronu nr 6, dostęp do pociągów będzie pod nowym szerokim zadaszeniem. Peron będzie oświetlony. Przygotowano ławki i dwie osłonięte „poczekalnie”. Informacje zapewnią tablice i gabloty z rozkładami. Z nowego peronu nr 7 przewidywana jest odprawa około 30 pociągów dalekobieżnych i regionalnych. Dojście do nowego peronu nr 7, na obecnym etapie przebudowy stacji, zapewni kładka.

Podróżni korzystają z 200-metrowego odcinka kładki od ul. Tunelowej. Tędy zapewniony jest dostęp na perony nr 6, 5 a od 16 stycznia do peronu nr 7. Od peronu nr 5 otwarte jest przejście podziemne w stronę Al. Jerozolimskich.

Na stacji prowadzone są prace związane z budową peronu nr 8 oraz przejścia podziemnego i tunelu tramwajowego. Na stacji i w jej obrębie ułożono dotychczas 6 km nowych torów i sieci trakcyjnej, którą rozwieszono na ok. 150 słupach. Zamontowano 43 rozjazdy.

Kończy się część prac przy zadaszeniu hali peronowej. Wykonawca montuje panele wysokiej wiaty nad peronem nr 8. Obiekt na wysokości 11 m przykryje osiem peronów. Również kładka dla pieszych zyskuje obudowę miedzianego koloru. Powstaje lokalne centrum sterowania z komputerowymi urządzeniami. Gotowa jest elewacja budynku. W środku układane są instalacje i prowadzone są roboty wykończeniowe. LCS zapewni sprawne i bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego.

Na Warszawie Zachodniej wszystkie perony będą zadaszone. Ruchome schody, windy, system dynamicznej informacji oraz szerokie przejścia ułatwią dostęp do pociągów. Łatwiejsze będzie łączenie podróży w aglomeracji oraz dalekobieżnych z komunikacją miejską. Bezpieczne zarządzanie ruchem kolejowym na Warszawskim Węźle Kolejowym zapewnią nowoczesne urządzenia i systemy komputerowe.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. realizują za ok. 2 mld zł netto projekt „Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia - Warszawa Zachodnia”. Projekt ubiega się o współfinansowanie przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2023 r.