Kolejny projekt w ramach KLIMATycznego centrum Gdyni. Ulica 3 Maja przejdzie metamorfozę

Kolejna ulica w ścisłym centrum Gdyni przejdzie metamorfozę, informuje portal gdynia.pl. Odcinek ulicy 3 Maja zostanie przystosowany do potrzeb pieszych mieszkańców. Powstanie tutaj szeroki i równy chodnik oraz nowe strefy z wyselekcjonowaną zielenią.

REKLAMA

- Co miesiąc informujemy mieszkańców o modernizacjach i przebudowach, które realizujemy w wybranych przestrzeniach i ulicach Śródmieścia. Są one związane z naszym strategicznym projektem „KLIMATyczne Centrum”, w ramach którego przystosowujemy ulice, chodniki czy popularne deptaki do potrzeb pieszych i rowerzystów. Lada dzień rozpocznie się kolejna przemiana, dzięki której fragment ulicy 3 Maja zyska szersze i wygodniejsze chodniki. Z kolei profesjonalnie zaprojektowane strefy zieleni, zlokalizowane po obu stronach ulicy 3 Maja, podniosą walory estetyczne tej przestrzeni. A to dopiero pierwszy etap zmian, jakie zaplanowaliśmy na całej długości tej ulicy – zapowiada Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

Inwestycję realizuje gdyński Zarząd Dróg i Zieleni, a wykonawcą robót jest firma Eurovia Polska S.A., która na swoim koncie ma wiele udanych realizacji na terenie Gdyni. KLIMATyczne Centrum to szereg inwestycji, które zmienią przestrzeń miejską w bardziej przyjazną dla mieszkańców. Bezpieczne przejścia dla pieszych, trasy rowerowe, miejsca relaksu w otoczeniu zieleni. Plan Klimatycznego Centrum obejmuje lata 2020-21, a przewidziany budżet wynosi 18 milionów złotych.