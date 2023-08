Kolejny woonerf został otwarty w Sopocie

Dobiegła końca budowa drugiego woonerfu w Sopocie. Po remoncie Kolejowa jest przyjazną, zieloną przestrzenią z ciekawą małą architekturą, bez wyraźnego podziału na jezdnię i chodnik, z pierwszeństwem dla pieszych i rowerzystów.

Rewitalizacja ul. Kolejowej to wielobranżowa inwestycja, która objęła przebudowę układu dróg wokół sopockiego dworca kolejowego. W ramach inwestycji powstała tzw. strefa woonerf. Przebudowa ulic: Kolejowej i Marynarzy oraz ciągów pieszo-jezdnych pomiędzy aleją Niepodległości i ul. Kolejową, umożliwiła stworzenie współdzielonej przestrzeni dla ruchu pieszych, rowerzystów i samochodów. Projekt objął także przebudowę układu drogowego ul. Podjazd, skrzyżowania al. Niepodległości i ul. Podjazd/ul. Sikorskiego, wraz z budową i przebudową uzbrojenia podziemnego: kanalizacji deszczowej, przebudowy zamkniętych koryt dwóch sopockich potoków, sieci wodno-kanalizacyjnych, oświetlenia ulicznego oraz sieci teletechnicznej.

Zmodernizowane zostały ciągi pieszo – jezdne, powstał zdrój uliczny oraz ekrany i gabionowe elementy dekoracji, zakrywające mury oporowe od strony torów kolejowych. Zamontowano pierwszy w Sopocie dwupoziomowy parking rowerowy. Teren wzbogacił się o elementy małej architektury takie jak stylowe i energooszczędne lampy miejskie, wygodne ławki i kosze na śmieci.

– Zmodernizowana ulica Kolejowa to kolejne przyjazne miejsce w Sopocie po oddanej w ubiegłym roku ul. Parkowej. Dużo zieleni, kwiaty, nowoczesna mała architektura, a przede wszystkim uspokojenie ruchu i pierwszeństwo dla pieszych i rowerzystów. Woonerf to taki sposób na organizowanie przestrzeni, który bardzo polubiliśmy w naszym mieście. Co więcej, idealnie pasuje do kurortowego charakteru Sopotu, dlatego już planujemy kolejne – mówi Marcin Skwierawski, wiceprezydent Sopotu. – Warto również podkreślić praktyczne znaczenie tej przebudowy, bo jednocześnie zmodernizowaliśmy infrastrukturę i sieci podziemne, a zwłaszcza kanalizację deszczową, co znacznie poprawia bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, zwłaszcza dolnych obszarów miasta. Takie prace zostały również przeprowadzone na ul. Kolejowej – dodaje wiceprezydent Sopotu.