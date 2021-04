Kolejny zabytkowy dworzec przejdzie przebudowę

Przywrócenie historycznego wyglądu elewacji, poprawa standardu obsługi i komfortu podróżnych oraz wdrożenie nowoczesnych i proekologicznych rozwiązań – to tylko niektóre cele przebudowy dworca w Witnicy. PKP S.A. podpisały umowę z wykonawcą prac budowlanych.

Witnica to kolejny zabytkowy, bo pochodzący z 1857 roku dworzec, w województwie lubuskim przebudowywany w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 z dofinansowaniem ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Renowację przejdzie elewacja dworca wraz ze znajdującymi się na niej detalami architektonicznymi, którym zostanie przywrócony ich pierwotny ceglany wygląd. Odkryta w wyniku skucia tynków cegła elewacyjna będzie oczyszczona i poddana zabiegom konserwacyjnym. Historyczny charakter odzyska również stolarka okienna i drzwiowa. Wymienione zostanie poszycie dachowe, a na elewację frontową i od strony miasta powrócą zegary stylizowane na urządzenia z początku XX wieku.

– Początek prac budowlanych na historycznym budynku dworca w Witnicy to kolejny element przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu. Mieszkańcy kolejnego miasta w województwie lubuskim zyskają dostęp do bezpiecznej i komfortowej infrastruktury kolejowej. Mam nadzieję, że nowoczesny i proekologiczny budynek dworca stanie się ważnym centrum społeczności lokalnej i ułatwi pasażerom podróżowanie koleją. Wszystko to dzięki Programowi Inwestycji Dworcowych, w ramach którego polski rząd przeznaczy do 2023 r. prawie 2 mld zł na modernizację blisko 200 dworców – mówi Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury.

– Dworzec w Witnicy to kolejny zabytkowy dworzec, który w najbliższym czasie odzyska swoje historyczne piękno. Inwestycja sprawi również, że stanie się on budynkiem funkcjonalnym, nowoczesnym, proekologicznym i przyjaznym dla wszystkich podróżnych. Jestem przekonany, że po przebudowie dworzec będzie dobrze służył mieszkańcom i wszystkim osobom korzystającym z usług kolei – mówi Maciej Małecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

– Dworzec kolejowy w Witnicy w województwie lubuskim to zabytkowy budynek, który zyska nowy blask, dzięki Funduszom Europejskim i środkom krajowym. Przywrócenie obiektowi historycznego wyglądu udało się pogodzić z pełnym przystosowaniem budynku do potrzeb osób o ograniczonej mobilności, w tym podróżnych z niepełnosprawnościami – mówi Waldemar Buda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

– Dworzec w Witnicy już niebawem odzyska swój historyczny wygląd. Jednocześnie stanie się budynkiem nowoczesnym i spełniającym współczesne standardy obsługi podróżnych. To jedna z ośmiu inwestycji, jakie zrealizujemy w województwie lubuskim w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023. Jedna z nich, modernizacja zabytkowego dworca w Żaganiu, już się zakończyła i od 2019 roku dworzec służy podróżnym, lokalnemu samorządowi i mieszkańcom miasta – mówi Ireneusz Maślany, członek zarządu PKP S.A.