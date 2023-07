Kolejny zielony przystanek w Warszawie

Oczyszczają powietrze, są przyjazne dla ptaków i jest ich coraz więcej w Warszawie. Mowa o zielonych wiatach. Kolejny zielony przystanek pojawił się na mapie stolicy.

Wiata na przystanku Umińskiego 03 na Pradze-Południe to już 50. z zielonym dachem z rozchodnika. Do końca tego roku w całej Warszawie będzie aż 90 takich zadaszeń.

Co wyróżnia ekowiaty? Dywan z zielonego rozchodnika oraz specjalne szyby przystankowe, ostrzegające ptaki przed zderzeniem. Tego typu wiaty pojawiają się w stolicy w ramach umowy koncesji pomiędzy m.st. Warszawą a firmą AMS oraz jako zwycięskie projekty z budżetu obywatelskiego.

Zielone wiaty na przystankach to bardzo wyraźny sygnał dla mieszkańców i osób przebywających w Warszawie, że każdy element infrastruktury miejskiej i kawałek, który możemy oddać naturze, to nasz kolejny krok w stronę zrównoważonego miasta – podkreśla Michał Olszewski, zastępca prezydenta m.st. Warszawy, odpowiedzialny m.in.za infrastrukturę drogową. – W tym wypadku liczy się każdy, nawet najmniejszy kawałek, bo wdrażając kolejne projekty, mamy już do czynienia z efektem skali. Zielone wiaty bardzo podobają się również warszawiankom i warszawiakom – jest to jeden z popularniejszych pomysłów zgłoszonych do projektów w budżecie obywatelskim – dodaje.