Kolejowa Zakopianka z nowymi przystankami

Na kolejowej zakopiance powstaną nowe przystanki, które ułatwią dojazd do turystycznych lokalizacji jak Termy Gorący Potok czy szlaki w Poroninie. PKP PLK ogłosiło przerarg.

Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na budowę dwóch przystanków w Bańskiej Niżnej i Poroninie w ramach projektu realizowanego na trasie Skawina - Sucha Beskidzka – Chabówka – Zakopane.

Prace na kolejowej zakopiance przewidziano do 2023 r. Skróci się czas podróży z Krakowa do Zakopanego do ok. 2 godzin.

Nowe przystanki będą dostosowane do potrzeb o ograniczonych możliwościach poruszania się, będą wyposażone w wiaty, ławki, tablice informacyjne, nowoczesne oświetlenie i stojaki na rowery.

Na kolejowej zakopiance między Chabówką a Zakopanem zwiększy się dostęp do kolei. Pociągiem dojedziemy bliżej Term Gorący Potok i szlaków turystycznych w Poroninie. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły przetarg na budowę przystanków Bańska Niżna i Poronin Misiagi na linii Chabówka – Zakopane. Inwestycje są współfinansowane ze środków UE w ramach POIiŚ.

Przystanek Bańska Niżna będzie w rejonie Term Gorący Potok. Możliwy będzie dojazd koleją – transportem ekologicznym i konkurencyjnym względem samochodów, do kompleksu basenów termalnych.

Przystanek Poronin Misiagi, to dodatkowa, dogodna dla mieszkańców i turystów lokalizacja nowego miejsca zatrzymań pociągów.

Na nowych przystankach przewidziano perony o wysokości zapewniających wygodne wsiadanie do pociągów. Będą wiaty, ławki, tablice informacyjne i oznakowanie. Odpowiednie oświetlenie zapewni komfort w podróży po zmierzchu. System pasów ostrzegawczych i pól uwagi ułatwi komunikację pasażerom o ograniczonych możliwościach poruszania się. Przy nowych obiektach przewidziano stojaki rowerowe.

Dostępniejsza kolej, wygodniejsze podróże

Kolejowa zakopianka zmienia się dla pasażerów i zapewnia coraz lepsze podróże pociągiem. To efekt inwestycji PLK na liniach Skawina – Sucha Beskidzka – Chabówka – Zakopane. Już 20 zmodernizowano stacji i przystanków na trasie między Skawiną a Zakopanem. Podróżni zyskali dodatkowy przystanek Radziszów Centrum. Budowa kolejnych przystanków w Bańskiej Niżnej, w Poroninie oraz w Rzozowie i Woli Radziszowskiej zwiększy dostępność i komfort podróżnych.

Na modernizację kolejowej „zakopianki”, w ramach projektu „Prace na liniach nr 97, 98,99, na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka - Zakopane”, przeznaczono przeszło 1,1 mld zł netto. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.