Kolejowa Zakopianka zmienia się dla podróżnych. Są nowe perony

Nowe perony w Szaflarach i w Nowym Targu, wraz z innymi obiektami, zrealizowanymi wcześniej – zapewniają pasażerom komfortową obsługę na kolejowej Zakopiance.

Prace są kontynuowane na stacji Zakopane.

Prace na kolejowej zakopiance przewidziano do końca 2023 r.

22 czerwca wznowione zostały bezpośrednie połączenia pociągiem na kolejowej zakopiance. W rozkładzie jazdy, do i z Zakopanego – przewidziano relacje dalekobieżne m. in. z Gdyni, Gdańska, Warszawy i Krakowa, a także ze Szczecina, Bydgoszczy i Katowic. Regionalne połączenia są m.in. z Suchej Beskidzkiej, Chabówki, Rabki i Nowego Targu.

Nowe perony na kolejowej Zakopiance

Po każdym etapie prac, PLK SA zapewniają coraz lepsze możliwości podróży do stolicy Tatr. W czerwcu do zmodernizowanych i nowych peronów na kolejowej zakopiance dołączyły kolejne obiekty na stacji Szaflary oraz Nowy Targ – przy budynku dworca.

W Nowym Targu pasażerowie korzystają już od 2020 r. z przebudowanego peronu dwukrawędziowego, wyposażonego w windy. Komfort zapewniają także wiaty, ławki i tablice informacyjne. Ułatwieniem dla osób niewidomych i niedowidzących jest oznakowanie z systemem ścieżek dotykowych.

aut. Malgorzata Przybysz, mat. PKP PLK

Na stacji Zakopane, w związku z szerokim zakresem inwestycji, prace są kontynuowane latem. Dla podróżnych dostępna jest tymczasowa stacja na Spyrkówce w rejonie ul. Chyców – Potok.

28 stacji i przystanków

Dla krótszych, wygodniejszych i bezpieczniejszych podróży pociągiem – zmienia się kolejowa zakopianka. W wakacje pasażerowie mają już do dyspozycji 28 lepiej przygotowanych stacji i przystanków, w tym 3 dodatkowe punkty zatrzymywania się pociągów między Skawiną a Zakopanem. Sprawność i bezpieczeństwo w ruchu kolejowym zapewnia m. in. ponad 100 km zmodernizowanych torów, 130 nowych rozjazdów oraz 300 obiektów inżynieryjnych, tj. mostów, przepustów.

Prace na kolejowej zakopiance przewidziano do końca 2023 r. Dzięki inwestycji PLK SA skróci się czas podróży z Krakowa do Zakopanego do ok. 2 godzin i 15 minut.

Na modernizację kolejowej zakopianki, w ramach projektu „Prace na liniach nr 97, 98 ,99, na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka - Zakopane”, przeznaczono przeszło 1,4 mld zł netto. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.