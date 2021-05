Kolejowy "recykling": na wiadukcie w Wojkowicach zainstalowano przęsło z dawnego mostu w Krakowie

PLK na wiadukcie w Wojkowicach zainstalowały przęsło pochodzące z rozbiórki dawnego mostu nad Wisłą w Krakowie.

Jedno z przęseł dawnego mostu kolejowego nad Wisłą w Krakowie wykorzystała przy remoncie linii kolejowej do elektrociepłowni Łagisza w Będzinie (Śląskie) spółka PKP Polskie Linie Kolejowe.

Warty ok. 5,5 mln zł remont linii przewidziany jest do połowy sierpnia br.

W sumie z dawnego mostu w Krakowie odzyskano 12 przęseł o łącznej wadze niemal 1500 ton.

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami PLK rozbiórka starego mostu kolejowego na Wiśle w Krakowie na modernizowanej linii E30 zakończyła się jesienią ub. roku. Budowana tam jest nowa przeprawa. Zdecydowano, że wszystkie zdemontowane stalowe przęsła mają zostać ponownie wykorzystane na innych liniach kolejowych w Polsce.

Pięć z nich ma zastąpić wysłużony most kolejowy nad Sanem w Zagórzu w woj. podkarpackim. Trzy przeznaczono na linię Kielce - Fosowskie w Częstochowie. Pozostałe przęsła mają zostać wykorzystane do rewitalizacji wiaduktów kolejowych w Krasnymstawie i Rykach na Lubelszczyźnie oraz Rudnikach i Wojkowicach w woj. śląskim.

O zakończeniu instalacji odzyskanego z Krakowa przęsła w ostatniej z tych lokalizacji poinformowała w piątek Katarzyna Głowacka z biura prasowego PLK. Jak podała, od maja pociągi towarowe kursują już po przebudowanym wiadukcie kolejowym przy ul. Sobieskiego w Wojkowicach, na którym zainstalowano 18-metrowe przęsło z Krakowa.

"Konstrukcja, wycofana podczas przebudowy ważnej trasy kolejowej, po sprawdzeniu może nadal służyć na linii dojazdowej. Krakowskie przęsło ustawiono w Wojkowicach na nowych żelbetowych przyczółkach. Przebudowa poprawiła także estetykę kolejowego obiektu. Stary, wyeksploatowany wiadukt został usunięty. Ruch drogowy pod wiaduktem odbywa się dwoma pasami" - wskazała Głowacka.

Warte 5,5 mln zł prace torowe na linii Dąbrowa Górnicza Ząbkowice - Będzin Łagisza przewidują zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i podniesienie prędkości pociągów towarowych do 60 km/h. Roboty, obejmujące wymianę torów na odcinku 7 km od Dąbrowy Górniczej Ząbkowic do Będzina Łagiszy, rozpoczęły się na początku kwietnia i są zaplanowane do połowy sierpnia. Prowadzone są wyłącznie w weekendy, aby zachować ciągłość dostaw do elektrociepłowni Łagisza.

Nowa krakowska przeprawa, która zastąpi rozebrany obiekt nad Wisłą, ma być gotowa w tym roku. Budowa trzech równoległych mostów kolejowych na Wiśle to jeden z kluczowych elementów przebudowy linii średnicowej Kraków Główny Towarowy - Rudzice. Inwestycja ta jest obecnie najważniejszym przedsięwzięciem na terenie krakowskiego węzła kolejowego. Pierwszy z trzech nowych mostów został oddany do użytku w maju tego roku.

Rozpoczęte w lipcu 2017 r. prace modernizacyjne linii średnicowej E30 zakładają zastąpienie nowymi, 850-metrowymi estakadami nasypu ziemnego biegnącego przez centrum Krakowa od ul. Kopernika do ul. Miodowej i wybudowanie na nich czterech torów oraz powstanie nowych mostów na Wiśle, a także przystanków kolejowych Kraków Grzegórzki przy Hali Targowej i Kraków Złocień.

W sumie PLK przebudowują w Krakowie odcinek torów o łącznej długości 20 km. Po zakończeniu inwestycji pociągi pojadą po nich z prędkością 160 km/h, a w centrum Krakowa - 100 km/h. Wartość inwestycji przekracza 1 mld zł, z czego unijne dofinansowanie wynosi 194,9 mln euro. Zakończenie całości prac planowane jest w 2021 r.(PAP)

autorzy: Mateusz Babak, Rafał Grzyb

mtb/ rgr/ mk/