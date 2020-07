Kolektory słoneczne, powietrzne pompy ciepła, kotły na biomasę czy fotowoltaika. W Tychach rusza program OZE

Po ponad dwóch latach oczekiwania i licznych negocjacjach z Urzędem Marszałkowskim urząd miasta podpisał długo oczekiwaną przez mieszkańców umowę na dofinansowanie projektu „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach".

Na realizację projektu miasto otrzymało 20 562 052,07 zł dotacji. Brakującą kwotę 2 671 499,43 zł (11,5%) dołoży miasto ze swojego budżetu, tak, aby zapewnić mieszkańcom 100% finansowania.

- Blisko 700 osób, które złożyły deklaracje udziału na przełomie lat 2018/2019 będzie mogło rozpocząć montaż kolektorów słonecznych, powietrznych pomp ciepła, kotłów na biomasę lub instalacji fotowoltaicznych. W sumie w ramach tego programu zostanie zamontowanych 960 instalacji – mówi Bożena Nowak – naczelnik wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich w UM Tychy.

Obecnie miasto prowadzi postępowanie przetargowe na wybór operatora prowadzącego w imieniu miasta realizację projektu. Umowa z operatorem ma zostać podpisana na przełomie lipca i sierpnia. Wtedy rozpoczną się działania weryfikujące listę mieszkańców – uczestników projektu, podpisywanie umów (mieszkaniec-miasto) oraz realizacja we własnym zakresie (przez samodzielnie wybraną firmę) wybranych instalacji.

- Mieszkańcy, którzy zgłosili się do udziału w programie długo czekali na tę chwilę - cieszę się, że nareszcie rozpoczynamy realizację tego programu. Jego uczestnicy będą mogli zainstalować np. kolektory czy pompy ciepła właściwie bez ponoszenia żadnych kosztów. Dzięki wysokiemu poziomowi dofinansowania, bo wynoszącemu aż 88,5%, mogliśmy podpisać umowę w obliczu spadających dochodów budżetu, na który wpływ miał rozwój epidemii COVID-19 – mówi Andrzej Dziuba – prezydent Tychów. Liczymy, że wpłynie to na poprawę jakości powietrza w Tychach oraz przyczyni się do zmniejszenia kosztów energii i ogrzewania – dodaje prezydent Tychów.

Prace potrwają 1,5 roku. Zgodnie z umową termin realizacji całego projektu to 31 grudnia 2021.