Koło stacji Warszawa Zachodnia widać już elementy nowych wiaduktów

Pierwsze betonowe elementy wiaduktów na stacji Warszawa Zachodnia widać już nad torami.

Trzy wiadukty kolejowe obok Warszawy Zachodniej zapewnią lepsze podróże koleją - bezpośrednie połączenie linii radomskiej z linią obwodową. Podróżni pociągów m.in. z Łodzi i Radomia mogą obserwować postęp prac. Projekt za ok. 2 mld zł netto ubiega się o dofinansowanie ze środków unijnych POIiŚ.

W obszarze stacji Warszawa Zachodnia widać prace na torach w kierunku stacji Warszawy Włochy - połączenie linii obwodowej z linią radomską. Trzy wiadukty umożliwią bezkolizyjny przejazd pociągów. Ciężki sprzęt już wzmacnia podłoże. Pierwsze betonowe elementy wiaduktów widać już nad torami.

W obszarze stacji Warszawa Zachodnia wykonawca przygotował już ponad 8 km torów i sieci trakcyjnej. Zamontowano 43 rozjazdy – elementy torów, bardzo ważne dla sprawnego i bezpiecznego prowadzenia ruchu. Zaawansowana jest budowa lokalnego centrum sterowania (LCS) z komputerowymi urządzeniami. LCS zapewni sprawne i bezpieczne prowadzenie ruchu na zmodernizowanej stacji.

Na stacji Warszawa Zachodnia zapewnione są codzienne podróże aglomeracyjne, regionalne i dalekobieżne około 750 pociągami. Równocześnie ekipy budują nowe podziemne kondygnacje: przejście dla pieszych i tunel tramwajowy. Wykonano strop nad tunelem prowadzącym od linii obwodowej i peronu nr 9 do peronów 1-8 stacji Warszawa Zachodnia. Przejście dla pieszych będzie miało około 700 metrów długości i 60 metrów szerokości. Przewidziano w nim lokale użytkowe i kasy biletowe.

Nowa Warszawa Zachodnia zapewni oczekiwany komfort podróży. Wszystkie perony będą zadaszone. Podróżni już korzystają z nowych zadaszonych peronów nr 6, 7 i 8. Docelowo ruchome schody, windy, system dynamicznej informacji oraz szerokie przejścia ułatwią dostęp do pociągów. Łatwiejsze będzie łączenie podróży koleją z komunikacją miejską. Bezpieczne zarządzanie ruchem kolejowym zapewnią nowoczesne urządzenia i systemy komputerowe. Projekt „Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia - Warszawa Zachodnia” wart jest ok. 2 mld zł netto. Realizacja przewidziana jest do 2023 r.