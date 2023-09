Kołobrzeg, Świnoujście, Międzyzdroje. Fala modernizacji dworców w Zachodniopomorskiem

Dobiegająca końca modernizacja dworca w Kołobrzegu czy będąca na kolejnym etapie kompleksowa przebudowa dworca w Kołobrzegu to najbardziej znane przykłady dużych inwestycji Polskich Kolei Państwowych w województwie zachodniopomorskim. Plany kolejarzy na kolejne lata również są bardzo ambitne.

Obecnie w woj. zachodniopomorskim realizowane są cztery inwestycje dworcowe. Najbardziej zaawansowana jest modernizacja zabytkowego dworca w Kołobrzegu.

Prace związane z budową zupełnie nowego dworca w Koszalinie rozpoczęły się wiosną br., a ich zakończenie planowane jest do końca 2024 r.

W kolejnej edycji programu inwestycyjnego wzięto pod uwagę 28 dworców, z czego 15 z nich zostanie poddanych przebudowie w pierwszej kolejności. Są to m.in. dworce w Wałczu, Świnoujściu, Międzyzdrojach czy Gryficach.

Obecnie w woj. zachodniopomorskim realizowane są cztery inwestycje dworcowe. Najbardziej zaawansowana jest modernizacja zabytkowego dworca w Kołobrzegu. Obsługa podróżnych prowadzona jest jeszcze w kontenerowym dworcu tymczasowym, gdyż we wnętrzu budynku trwają prace wykończeniowe. Bliskie zakończenia są prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół dworca. Zakończenie dofinansowanej ze środków unijnych (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko) przebudowy kołobrzeskiego dworca planowane jest do końca tego roku.

Prace związane z budową zupełnie nowego dworca w Koszalinie rozpoczęły się wiosną br., a ich zakończenie planowane jest do końca 2024 r. W czerwcu uruchomiono dworzec tymczasowy, który znajduje się w przejściu podziemnym (tunelu) pod Aleją Armii Krajowej. Zakończono już rozbiórkę starego dworca, z którego zachowano najbardziej wartościowe elementy: dwie ściany z zabytkowym sgraffito, które są przewidziane do wyeksponowania w nowym obiekcie. Prowadzone są także prace przy budowie fundamentów nowego dworca. Inwestycja w Koszalinie finansowana jest środków własnych PKP S.A.

– Dziś, w obecności ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka i innych gości, mieliśmy okazję przekonać się, jak przebiegają najważniejsze obecnie inwestycje dworcowe w woj. zachodniopomorskim. Warto wspomnieć, że ogłoszony został już przetarg na prace budowlane związane z przebudową dworca Szczecin Dąbie, a inwestycja w Stargardzie jest na etapie przygotowania. Na tym jednak, jeśli chodzi o ten region, ale i inne części Polski, nie poprzestajemy. W kolejnej edycji programu inwestycyjnego wzięliśmy pod uwagę 28 dworców, z czego 15 z nich zostanie poddanych przebudowie w pierwszej kolejności. Są to m.in. dworce w Wałczu, Świnoujściu, Międzyzdrojach czy Gryficach – mówi Krzysztof Mamiński, prezes zarządu PKP S.A. i Grupy PKP.

W ramach kontynuacji programu w perspektywie do 2030 roku założono przebudowę 150 dworców w całym kraju, ale analizami pod kątem potrzeb inwestycyjnych objęto łącznie ponad 300 obiektów. Wstępnie szacowana wartość programu to około 4,4 mld zł brutto. Kryteria, jakie były brane pod uwagę przy wyborze konkretnych dworców do nowej edycji programu, to między innymi wymiana pasażerów korzystających z danej stacji czy przystanku, stan techniczny obiektu i komplementarność z innymi inwestycjami kolejowymi, czyli modernizacjami torów, peronów i innych obiektów infrastruktury. Wśród budynków poddanych analizie, w ramach przygotowania kolejnej edycji programu, ponad 130 stanowią dworce zabytkowe.