Komenda Miejska Straży Pożarnej w Rzeszowie ma już nowoczesną siedzibę

Architekci Demiurg Project zaprojektowali budynek Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Rzeszowie. Projekt obejmował budynek główny, który dzieli się na część administracyjną przeznaczoną dla interesantów i pracowników oraz część garażową i warsztatową – do przechowywania wozów bojowych i innych pojazdów obsługujących jednostkę.

REKLAMA

Budynek komendy o powierzchni blisko 2800 m kw., powstał w całości w konstrukcji żelbetowej. Chcąc uzyskać nowoczesną formę, projektanci podzielili bryłę na dwie części. Wyraźne odcięcie nadaje jej lekkości, a mocne akcenty kolorystyczne zostały wprowadzone w taki sposób, aby nie przytłaczały całości.

Spójne z budynkiem głównym są również pozostałe obiekty takie jak ścianka wspinaczkowa czy boisko. Architekci Demiurg zaprojektowali je w podobnej stylistyce tak, aby wpasowały się w całość zamierzenia. Doświadczenie pracowni zdobyte przy innych projektach dla straży pożarnej m.in. w Koszalinie czy Żninie zaowocowały nowoczesnym i niestandardowym budynkiem Komendy Straży Pożarnej w Rzeszowie.

Projekt obejmował budynek główny, który dzieli się na część administracyjną przeznaczoną dla interesantów i pracowników oraz część garażową i warsztatową – do przechowywania wozów bojowych i innych pojazdów obsługujących jednostkę.

Strefa ogólnodostępna złożona jest z recepcji i poczekalni, węzła sanitarnego i sali konferencyjnej. Cała przestrzeń przystosowana jest do obsługi osób niepełnosprawnych. W budynku znajdują się również nowoczesne sale dydaktyczne, które mają służyć przede wszystkich do spotkań edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa dla najmłodszych. Wyposażona w materiały szkoleniowe, sala tworzy odpowiednie warunki do nauki dla dzieci.

Budynek został zaprojektowany w taki sposób, aby jak najlepiej odpowiadać na potrzeby strażaków. W obiekcie znajduje się komora dymowa, w której istnieje możliwość przeprowadzania ćwiczeń przygotowujących do akcji pożarowych i ewakuacyjnych. Specjalistyczne urządzenia pozwalają na symulowanie niebezpiecznych sytuacji takich jak: wysoka temperatura, ciasne przestrzenie czy duża ilość dymu.

Na terenie obiektu znalazła się również część sportowa z boiskiem do piłki nożnej z dwutorową bieżnią, wspinalnią i siłownią, gdzie strażacy mogą pracować nad swoją formą fizyczną, która jest kluczowa w przypadku tego zawodu.

– Dużym wyzwaniem, któremu udało się świetnie sprostać jest odległość 600 km pomiędzy Rzeszowem a Poznaniem, gdzie znajduje się biuro projektowe Demiurg Project S.A. Pomimo dystansu, współpraca pomiędzy projektantami a inwestorem przebiegała bardzo sprawnie. Poza tym byliśmy też częstym gościem w Rzeszowie, gdy prowadziliśmy nadzór autorski nad inwestycją – mówi Rafał Murat, Architekt Demiurg Project S.A.