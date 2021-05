Komisja Europejska partnerem 4 Design Days Online

Nowy Europejski Bauhaus to nowa inicjatywa na rzecz zrównoważonego projektowania, osiągnięcia neutralności klimatycznej i dążenia do gospodarki o obiegu zamkniętym. Ruch zainicjowany przez Komisję Europejską jest głównym tematem majowej edycji 4 Design Days 2021. Kolejna odsłona 4DD będzie obfitować w znamienitych gości, m.in. w przedstawicieli KE i ambasadorów Nowego Europejskiego Bauhausu.

Nowe projektowanie ma realizować cele Europejskiego Zielonego Ładu, przyczyniać się do osiągnięcia przez Europę neutralności klimatycznej maksymalnie do 2050 roku oraz opierać się na gospodarce o obiegu zamkniętym, produkującej minimum odpadów, przeciwdziałającej degradacji różnorodności biologicznej.

Nowy europejski Bauhaus ma zaangażować architektów, inżynierów, projektantów, artystów, naukowców, przedsiębiorców w poszukiwanie m.in. nowych form architektury i nowych technik budowania, wykorzystujących naturalne materiały i inteligentne technologie, efektywnych energetycznie. Zrównoważone projektowanie w ramach nowego Bauhausu ma przyczynić się nie tylko do tworzenia przyjaznych do życia przestrzeni, ale przede wszystkim – do zatrzymania czy ograniczenia zmian klimatu i, co za tym idzie, katastrofy ekologicznej.

Idea Nowego Europejskiego Bauhausu już zaangażowała polskich architektów i ludzi świata architektury i designu. Podczas majowej edycji 4 Design Days, 13 maja 2021 roku, projekt zainaugurowany przez Komisję Europejską będzie tematem przewodnim wydarzenia, a sama KE została jego partnerem. Wśród gości 4DD znajdą się takie osobistości, jak m.in. przedstawiciel Komisji Alessandro Rancati, EU Policy Lab oraz architekt Hubert Trammer - przedstawiciel Instytut Architektury i Urbanistyki i ambasador Okrągłego Stołu Nowego Europejskiego Bauhausu, który weźmie udział w sesji "Nieśmiertleny Bauhaus w nowej roli" (godz. 10:00-11:25).

Organizatorem 4 Design Days jest Grupa PTWP

