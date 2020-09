Kompleks Eximius Park z przedszkolem i żłobkiem dla pracowników

W krakowskim kompleksie biurowym Eximius Park otwarte zostaną przedszkole i żłobek dla pracowników obiektu. Obecnie trwają prace modernizacyjno-remontowe.

Przyglądając się programowi inwestycji w podkrakowskim Eximius Parku w ostatnich latach (cztery biurowce klasy A położone 5 min. od krakowskiego lotniska), nie sposób nie odnieść wrażenia, że brytyjski inwestor poważnie potraktował swoje deklaracje sprzed niespełna trzech lat.

Już w kwietniu 2018 roku, First Property Group, nowy właściciel parku deklarował zbudowanie nowoczesnej strefy sportowo-rekreacyjnej, dzięki której najemcy będą mogli nie tylko zagrać w kosza, piłkę nożną, czy siatkówkę, ale i skorzystać z zewnętrznej siłowni, czy terenu przeznaczonego na pikniki i firmowe imprezy integracyjne.

Idea otwarcia przedszkola i żłobka od samego początku przewijała się w długofalowych planach inwestora. Ostatecznie firma znalazła doświadczonego partnera w realizacji projektu. Cezary Schiff, właściciel sieci przedszkoli i żłobków Radosne Nutki, podkreśla, że współpraca przy utworzeniu wyjątkowej placówki na terenie Eximius Parku to jego ósmy projekt tego rodzaju na przestrzeni ostatnich 17 lat. Obecnie trwają prace modernizacyjno-remontowe. Zapisy do żłobka już się rozpoczęły. Placówka powinna ruszyć w październiku.

W ostatnich miesiącach, gdy zdecydowana większość pracowników dużych firm i korporacji nadal realizuje swoje codzienne obowiązki w trybie tzw. home office, można odnieść wrażenie, że zarówno z perspektywy pracowników jak i pracodawców rośnie znaczenie nie tylko oddziaływania siły marki poszczególnych firm (jako potencjalnych pracodawców), ale i bogata oferta dodatkowych atutów, które cechują konkretną lokalizację, a więc takie czynniki jak przestronne biura, tereny zielone wokół firmy, cisza i spokój, wreszcie dostęp do infrastruktury i usług, które nawiązują bezpośrednio do potrzeb „poza pracą” – od możliwości zrobienia zakupów, odebrania czy nadania przesyłki, aż po codzienny trening połączony z dostępem do zdrowych i różnorodnych posiłków, a także - możliwość odwiedzenia swojego dziecka każdego dnia podczas przerwy w pracy, w ramach krótkiego spaceru i oderwania myśli od spraw zawodowych.