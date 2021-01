Komunikacja publiczna przyjazna mieszkańcom: Tychy w czołówce

Tychy zajęły 6 miejsce w Polsce pod względem wydatków budżetu miasta na komunikację publiczną. Przed nimi znalazła się tylko Gdynia, Jaworzno, Dąbrowa Górnicza, Częstochowa i Sosnowiec.

REKLAMA

Ranking dotyczący kosztów komunikacji miejskiej opublikowano w grudniowym numerze Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”. Pod uwagę brano miasta wojewódzkie oraz całe województwa, a także miasta powiatowe.

- Dlaczego wybraliśmy taki temat zestawienia? Transport publiczny patrząc na skale wydatków budżetowych to jedno z najważniejszych zadań samorządów, a subsydiowanie komunikacji pasażerskiej to ważny element polityki transportowej, a nawet całej polityki rozwoju miast i regionów - mówią autorzy rankingu.

Tychy dopłacają rocznie 258,29 zł (per capita) w przeliczeniu na każdego mieszkańca, niezależnie od tego, czy korzysta z komunikacji publicznej, czy nie.

W kategorii miast na prawach powiatu Tychy znalazły się na szóstym miejscu, za Gdynią, gdzie roczne dopłaty do transportu publicznego z budżetu miasta wynoszą 383,96 zł, Jaworznem (318,25zł), Dąbrową Górniczą ( 307,82 zł), Częstochową (303,03 zł) i Sosnowcem, gdzie dopłata wynosi 293,45 złotego. Za Tychami w pierwszej „10” znalazł się: Grudziądz, Jelenia Góra, Bytom i Mysłowice.

- Komunikacja publiczna od wielu lat jest dla nas priorytetem –mówi Andrzej Dziuba – Prezydent Tychów i dodaje: Dobra komunikacja to najlepszy sposób, by zachęcić do podróżowania autobusami czy trolejbusami. Tylko wysokim poziomem jakości transportu zbiorowego jesteśmy w stanie przekonać mieszkańca do korzystania z niego, dlatego nie szczędzimy środków na ten cel i realizujemy inwestycje służące utrzymaniu i budowaniu infrastruktury oraz odnawianiu taboru.

Tylko w ramach realizowanego od kilku lat projektu pn. „Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim” zakupiono ponad pięćdziesiąt nowoczesnych autobusów, a także mikrobusy, trolejbusy, elektrobusy, pojazdy serwisowe do obsługi taboru autobusowego, trwa także gruntowna przebudowa zaplecza technicznego zajezdni autobusowej PKM. 1 stycznia 2021roku rozpoczęła kursowanie nowa linia H - ósma linia obsługiwana przez Tyskie Linie Trolejbusowe.