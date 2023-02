Kończy się budowa nowego mostu nad Wisłą w Krakowie. Koszt inwestycji to 1,2 mld zł

Na finiszu budowa nowego mostu kolejowego nad Wisłą w Krakowie. Prócz pasażerów pociągów skorzystają z niego piesi i rowerzyści. To ostatnia z trzech przepraw budowanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w stolicy Małopolski. Inwestycja za przeszło 1,2 mld zł jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.

REKLAMA

Kończy się budowa nowego mostu nad Wisłą w Krakowie.

PKP PLK chce zakończyć inwestycję w czerwcu 2023 r.

To ostatnia z trzech przepraw budowanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w stolicy Małopolski.

Inwestycja za przeszło 1,2 mld zł jest współfinansowana ze środków Unii Europejskie.

W styczniu wykonawcy zakończyli montaż stalowych łuków na ostatnim przęśle budowanego mostu. Przy pomocy ciężkich dźwigów kilkutonowe elementy trafiły na swoje miejsce i zostały ze sobą złączone. Do czerwca, kiedy most kolejowy ma zostać oddany do użytku, wykonawcy ułożą nową nawierzchnię, zamontują bariery ochronne i przeprowadzą niezbędne próby obciążeniowe. Dużo pracy wymagać będzie przygotowanie elementów konstrukcji przeznaczonych dla rowerzystów i pieszych. Tor kolejowy na moście zostanie oddzielony od drogi rowerowej półprzezroczystą barierą ochronną. Po zewnętrznej stronie przęseł mostu pojawi się dodatkowa platforma, na której zmieści się chodnik. Po obu stronach przeprawy toczą się już prace przy budowie najazdów i schodów, z których piesi i rowerzyści będą korzystać, chcąc dostać się na drugą stronę Wisły. Ciągi komunikacyjne zostały tak zaprojektowane, by mogły z nich korzystać również osoby o ograniczonej możliwości poruszania się.

Budujemy nowoczesną kolej w Krakowie. Z efektów rządowych inwestycji korzystają zarówno pasażerowie, jak i piesi oraz rowerzyści. Najważniejszym zadaniem jest tworzenie spójnego i komfortowego transportu w obrębie miasta – tak, aby coraz więcej osób wybierało kolej, która jest komfortowym, przewidywalnym i najbardziej ekologicznym środkiem transportu – mówi Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury.

Oddany w czerwcu do eksploatacji most będzie ostatnią przeprawą wybudowaną przez PLK S.A. w ramach modernizacji krakowskiej linii średnicowej. Po dwóch zrealizowanych wcześniej obiektach już kursują pociągi. Trzecia konstrukcja została zaplanowana we współpracy z samorządem Krakowa. Dzięki zaprojektowaniu dodatkowego miejsca dla pieszych i rowerzystów zwiększy się dostęp do przystanku Kraków Zabłocie, a krakowianie zyskają kolejne miejsce w którym będzie można przekroczyć Wisłę. Budowa nowych mostów kolejowych w Krakowie jest doceniana przez międzynarodowych ekspertów. Pierwszy z mostów został wyróżniony w konkursie organizowanym przez International Association For Bridge And Structural Engineering (IABSE).