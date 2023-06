Koniec przebudowy ul. Kondratowicza w Warszawie. Jest zielono i wygodnie

Teren w Warszawie, który pełnił funkcję zaplecza dla budowy metra na Targówku jest teraz zieloną i funkcjonalną przestrzenią.

Zakończyła się kompleksowa przebudowa ul. Kondratowicza. Teren, który pełnił funkcję zaplecza dla budowy metra na Targówku zmienił się w zieloną, funkcjonalną i bezpieczną przestrzeń.

W rewitalizacji tej arterii udział mieli też mieszkańcy – sadząc setki drzew i krzewów, dzięki czemu ul. Kondratowicza staje się „Aleją tysiąca drzew”.

Wzdłuż ulicy zostało ustawionych około 100 ławek. Wokół nich architekci z pracowni projektowej WXCA zaplanowali dla mieszkańców liczne małe skwery.

Wykonany został również duży zielony skwer przy stacji metra Bródno.

Dużą przemianę przeszła też okoliczna sieć tras rowerowych.

Jesienią 2022 roku do dyspozycji mieszkańców oddane zostały trzy nowe stacje metra na Targówku – Kondratowicza, Bródno i Zacisze. Koniec prac pod ziemią oznaczał początek robót na powierzchni. Celem wykonawców modernizacji było wykorzystanie niepowtarzalnej okazji i odmienienie ul. Kondratowicza – na całym kluczowym odcinku, czyli między ulicami Rembielińską a św. Wincentego. Modernizacja, zgodnie z planem, rozpoczęła się wiosną ubiegłego roku – jeszcze przed oddaniem nowych stacji do użytku, gdy wykonawca metra zaczął likwidować zaplecze budowy.

Kondratowicza po przebudowie, fot. Cezary Warś, UM Warszawa

Zielono i wygodnie na Kondratowicza

Warszawa dobrze wykorzystała szansę, jaką dała konieczność wybudowania jednej z głównych arterii Targówka niemalże od podstaw. Ulica Kondratowicza jest niezwykle szeroka – aż na 60 metrów – i posiada pokaźny pas dzielący między jezdniami. To rezerwa pod trasę tramwajową, planowaną w tym miejscu dekady temu. Zamiast niej powstało metro, a przestrzeń na powierzchni przeszła ogromną przemianę.

Istniejące szpalery drzew zostały uzupełnione i rozbudowane. Ulicę wzbogaci 700 nowych drzew. Są to głównie klony, graby i lipy. Dla porównania przed zmianami na tym odcinku było ich około 300. Ostatnie sztuki trafią na Kondratowicza jesienią, żeby uniknąć sadzenia ich w porze największych upałów. Wówczas Kondratowicza stanie się „Aleją tysiąca drzew”.

Towarzystwa dotrzymuje im 136 tysięcy krzewów różnych gatunków oraz liczne nowe trawniki, na których części powstały łąki kwietne. Wzdłuż ulicy zostało ustawionych około 100 ławek. Wokół nich architekci z pracowni projektowej WXCA zaplanowali dla mieszkańców liczne małe skwery. Wykonany został również duży zielony skwer przy stacji metra Bródno.

Częścią projektu zazieleniania była akcja „Adoptuj drzewo na Kondratowicza”– 15 kwietnia mieszkańcy „posadzili” kilkadziesiąt drzew i liczne krzewy. Także prezydent Rafał Trzaskowski posadził swoje drzewo, które oznaczone zostało specjalną tabliczką.

Kondratowicza po przebudowie, fot. Cezary Warś, UM Warszawa

Komunikacją wszędzie blisko

Przed rozpoczęciem budowy metra, ulica Kondratowicza posiadała układ z dwoma pasami w każdym kierunku, wraz z ewentualnymi dodatkowymi – do skrętu w rejonie skrzyżowań. Ta zasada została zachowana, ale układ jezdni, chodników i tras rowerowych przeszedł szereg modyfikacji. Jednocześnie – dzięki metru – znacznie wzrosła przepustowość ulicy (liczba osób będących w stanie pokonać ją różnymi środkami transportu w tym samym czasie). Dla przykładu – na pokład jednego pociągu metra, łączącego Targówek z Pragą, Śródmieściem, Wolą i Bemowem, wejść może aż 1500 osób.

Ulica Kondratowicza to dziś także kręgosłup komunikacyjny Warszawskiego Transportu Publicznego. Dwie stacje metra, kilkanaście linii autobusowych, tramwaje. Z dwóch węzłów komunikacyjnych – przy stacji metra Bródno oraz przy stacji Kondratowicza – codziennie korzystają tysiące mieszkańców aglomeracji warszawskiej. Stacja Kondratowicza integruje autobusy i metro. Możliwość łatwych przesiadek mają mieszkańcy Targówka, Białołęki, Marek i Ząbek.

W godzinach porannego szczytu z ulicy L. Kondratowicza w kierunku Pragi i centrum w ciągu godziny wyrusza kilkanaście pociągów metra, które mogą przewieźć ok. 30 tys. pasażerów. Podróż do centrum, na ulicę Świętokrzyską, zajmuje ok. 20 minut. Z obydwu bródnowskich stacji korzysta miesięcznie ok. 600 tys. osób.

Wygodnie dla rowerzystów

Dużą przemianę przeszła też okoliczna sieć tras rowerowych. Między stacjami metra pojawiły się dwie dwukierunkowe drogi dla rowerów o szerokości 3 metrów każda. Istniejąca trasa po południowej stronie została przebudowana zgodnie z nowoczesnym standardem – to lepszy przebieg i wykorzystanie równej asfaltowej nawierzchni.

Po północnej stronie ulicy powstała zaś druga, o równie wysokiej jakości, która zapewni dojazd rowerem do osiedli mieszkaniowych i połączenie z ulicą św. Wincentego. Na wszystkich skrzyżowaniach oraz wzdłuż dodatkowych przejść dla pieszych między ulicami Rembielińską a Malborską przewidziany został komplet przejazdów rowerowych. Wzdłuż ulicy Kondratowicza pojawiło się dokładnie 235 stojaków rowerowych, czyli miejsce na 470 rowerów.

Zaparkuj i jedź metrem

Parkowanie samochodów na ulicy Kondratowicza było dalekie od optymalnego – parkingi nie były rozłożone równomiernie wzdłuż całej ulicy lecz zgrupowane w kilku oddalonych od siebie punktach – wzdłuż jezdni serwisowych przeplatających się w niebezpieczny sposób z chodnikami. Po odpowiednim zorganizowaniu i zabezpieczeniu został zachowany jeden parking tego typu, po północnej stronie – na wysokości ulicy Kondratowicza 37. Utrzymane są też oczywiście istniejące parkingi znajdujące się poza ulicą, m.in. przy Szpitalu Bródnowskim i na terenie Urzędu Dzielnicy Targówek. Jednak większość parkingów to teraz nowe równoległe zatoki postojowe umieszczone po obu stronach ulicy.

Projekt przebudowy ulicy uwzględnił też wyznaczenie niebieskich „kopert” dla osób z niepełnosprawnościami oraz miejsc typu „Kiss & Ride”, czyli do krótkiego postoju, w sąsiedztwie obu stacji metra.

Odpowiedzialne za metamorfozę ul. Kondratowicza były trzy miejskie jednostki: Metro Warszawskie, Zarząd Transportu Miejskiego oraz Zarząd Dróg Miejskich – nadzorujący odcinek między stacjami, który został właśnie oddany do dyspozycji mieszkańcom. Prace w terenie wykonane zostały przez miejski Zakład Remontów i Konserwacji Dróg.