Konior Studio projektuje na łódzkim Księżym Młynie

W zabytkowej łódzkiej dzielnicy Księży Młyn, w najbliższym sąsiedztwie takich skarbów architektury jak willa Ludwika Grohmana, przędzalnia Karola Scheiblera czy pałac Herbsta powstanie inwestycja spod kreski Konior Studio.

Przy ulicy Tymienieckiego 17 w Łodzi, w sercu cieszącej się rosnącą popularnością zabytkowej dzielnicy Księży Młyn, powstanie wyjątkowa inwestycja o nazwie “T17”. To reprezentacyjny budynek, o łącznej powierzchni ok. 5500 mkw, położony naprzeciwko parku im. Jana Kilińskiego, w najbliższym sąsiedztwie takich skarbów architektury jak willa Ludwika Grohmana, przędzalnia Karola Scheiblera czy pałac Herbsta.

Do wykonania projektu inwestor zaangażował renomowaną i wielokrotnie nagradzaną w Polsce i na świecie (m.in. nominacje do prestiżowej nagrody Miesa Van der Rohe) śląską pracownię architektoniczną Konior Studio.

Architekt, znany m.in. ze spektakularnych realizacji w Katowicach: Akademii Muzycznej i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, wielokrotnie nagradzanej siedziby firmy Press Glass w Konopiskach i będącej w budowie Filharmonii w czeskim Brnie, przedstawił pomysł budynku, który łącząc tradycję z nowoczesnością i szacunkiem dla historii ma wpisać współczesną architekturę w zabytkową tkankę miasta.

–Jako architekta, szczególnie interesują mnie projekty związane z miastem, jego wyjątkową tradycją. Wraz z zespołem chętnie podejmuję się rewitalizacji istniejących obiektów. W tym przypadku staramy się uchwycić ducha miejsca, w szerokim kontekście zastanej architektury i tzw. dobrej kontynuacji. Poszukujemy sprawdzonych wzorców i sposobów na ich współczesną interpretację – opowiada o projekcie Tomasz Konior, główny architekt i założyciel Konior Studio.

Inspirację stanowiły zarówno budynki świadczące o wyjątkowej historii Łodzi, jak również współczesna architektura europejska, której znakiem rozpoznawczym jest dialog tradycji z nowoczesnością. Dobrym punktem odniesienia dla projektów Konior Studio są minimalistyczne i eleganckie realizacje Sir Davida Chipperfielda, który w 2023 roku otrzymał Nagrodę Pritzkera, zwaną „architektonicznym Noblem”.

Twórca projektu zdecydował się wykorzystać na elewacjach uniwersalny a zarazem szlachetny materiał budowlany jakim jest cegła, z której powstała większość historycznych budynków w tej okolicy.

Księży Młyn zobowiązuje do korzystania z tego materiału. Budując z cegły, mamy poczucie ciągłości tradycji. Jej zastosowanie na elewacjach tworzy wyjątkowe faktury, reaguje na zmieniające się światło, kreuje niezwykłą atmosferę dzielnicy – podkreśla Tomasz Konior.

Również inwestor – spółka T17, która do tego projektu wniosła wieloletnie doświadczenie, zdobyte m.in. podczas rewitalizacji łódzkich kamienic, podchodzi do zadania z szacunkiem dla dzielnicy i historii miasta.

– Zdecydowaliśmy się oddać ten projekt w ręce Tomasza Koniora i jego pracowni. Niezwykle ważne dla nas było skorzystanie z ogromnego doświadczenia architekta, zwłaszcza przy realizacji budynków z zastosowaniem cegły. Uważamy, że siłę architektury Konior Studio stanowi jej ponadczasowość, minimalizm i szlachetność. To dla nas kluczowe elementy w relacji nowego budynku z wyjątkową dzielnicą, chcemy bowiem by budynek przetrwał próbę czasu, a nie był wyrazem chwilowego trendu – podkreśla inwestor.

Chcemy wykorzystać potencjał, jaki drzemie w tej wyjątkowej lokalizacji wśród zabytków i terenów zielonych. Głęboko wierzymy, że inwestycja wpisze się w klimat Księżego Młyna, a przyszli użytkownicy docenią ogromne okna z widokiem bezpośrednio na park, szlachetny minimalizm architektury, unikalne przestrzenie wspólne dla mieszkańców czy jakość zastosowanych materiałów. Zależy nam na tym, by budynek stał się wizytówką na architektonicznej mapie miasta, dlatego zaprezentowana koncepcja wciąż jeszcze będzie pogłębiana i rozwijana – dodaje inwestor.

W ramach procesu projektowania spółka prowadzi aktywny dialog z łódzkimi architektami, urbanistami, osobami zaangażowanym społecznie, czy dendrologiem.

Wszystko po to, by ul. Tymienieckiego 17 stała się najbardziej pożądanym adresem w Łodzi a mieszkańcy otrzymali produkt na miarę XXI wieku – najwyższy komfort życia w wysokich i jasnych mieszkaniach z pięknym widokiem, funkcjonując jednocześnie dosłownie wśród zieleni i w bliskości do centrum miasta – opowiada Fryderyk Bojdo, członek zarządu spółki T17.