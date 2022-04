Konkurs Design Educates Awards wskazał najlepszą architekturę. Są polskie akcenty!

Ogłoszono zwycięzców tegorocznej edycji konkursu Design Educates Awards. Wśród nagrodzonych projektów jury wyróżniło przykłady najlepszej architektury. Dominowały realizacje z Azji, ale nie zabrakło również polskich akcentów w postaci wyróżnienia Special Recognition dla Pawilonu Kamień w Warszawie i Honorable Mention dla Villi Reden spod kreski Macieja Franty.

REKLAMA

Design Educates Awards to międzynarodowa inicjatywa, której organizatorem jest pozarządowa organizacja non-profit Fundacja Laka. W plebiscycie nagradzane są projekty, które odpowiadają na złożone konteksty społeczne i środowiskowe oraz niosą ze sobą wartość edukacyjną. Celem konkursu jest nagrodzenie projektów, które będą miały trwały wpływ na użytkowników i środowisko. Inspiracją dla stworzenia nagród było badanie przeprowadzone przed dr. Piotra Kuczię pt. Budynku edukacyjne (Bildende Bauten).

Edycja 2022 przyciągnęła blisko 400 aplikantów z 30 różnych krajów. Większość zgłoszonych projektów była dziełem firm, ale wśród uczestników znalazła się również znaczna liczba studentów. Wyboru zwycięzców dokonało jury, w którym zasiedli znakomici przedstawiciele świata designu i architektury. W jury tegorocznej edycji zasiadły takie sławy architektury jak laureat Nagrody Pritzkera prof. Toyo Itō, założyciel Toyo & Associates; współzałożyciel i główny architekt MVRDV, prof. Winy Maas czy Jakob Lange, partner w Bjarke Ingels Group.

Jury konkursu Design Educates Awards

Nagrody przyznano w sześciu różnych kategoriach, jedną z nich poświęcono w całości architekturze, Architectural Design.

Nagrodzone projekty architektoniczne: dominacja realizacji z Azji

Nagroda główna powędrowała do drewnianego mostu w Gulou Waterfront w Gulao Water Town, w mieście Jiangmen, prowincji Guangdong w Chinach. Za projektem stoi LUO studio.

Jiangmen jest domem dla tradycji rolniczych opartych na systemach wodnych, połowie i hodowli ryb. Mosty są tutaj powszechnym sposobem komunikacji pomiędzy obszarami, które oddziela od siebie woda. Ze względu na swoje położenie geograficzne i bliskość wody, Gulao Town w mieście Jiangmen jest domem dla tradycji rolniczych opartych na systemach wodnych, połowie i hodowli ryb. Mosty są tutaj powszechnym sposobem komunikacji pomiędzy obszarami, które oddziela od siebie woda.

Wraz z postępującą urbanizacją i tworzeniem się skupisk miejskich w rejonie nazywanym Greater Bay Area, młodzi mieszkańcy opuszczają swoje rodzinne wsie i miasteczka, porzucając rolniczy tryb życia i decyduja się na życie w mieście. Dlatego też wsie nad wodą, w których ludzie utrzymują się z rybołówstwa i rolnictwa sa stopniowo wypierane przez miejskie wieżowce.

Opracowany przez Grupę OCT projekt Gulao Water Town to pierwszy projekt rewitalizacji obszarów wiejskich Jiangmen. Projekt ma na celu organiczne współistnienie z tradycyjną wioską wodną poprzez aktywną ingerencję w rozwój obszarów wiejskich, zachowanie podstawowych elementów geograficznych istniejącego miasta wodnego oraz połączenie edukacji przyrodniczej, placu zabaw dla dzieci oraz charakterystycznej kultury rybackiej i rolniczej w wodzie. Właśnie w takim kontekście powstał nagrodzony most.

Most został w pełni uformowany z ekologicznych materiałów drewnianych w oparciu tradycyjne technologie konstrukcyjne orientalnych mostów drewnianych. Korpus mostu został wygięty w łuk, tak, aby zapewnić swobodny przepływ łodzi rybackich. To rozwiązanie charakterystyczne dla tradycyjnych mostów. Innym takim rozwiązaniem jest konstrukcja dachu nad mostem, która z jednej strony zapewnia stabilność całej budowli, a z drugiej - chroni łukowate drewno poniżej przed warunkami atmosferycznymi.

Nagrodę Gold Prize w kategorii Architectural design otrzymał projekt Terra Cotta studio zlokalizowany w Wietnamie, w dystrykcie Dien Ban w prowincji Quang Nam. Za projektem stoi Tropical Space.

Budynek zlokalizowany jest przy samej rzece Thou Bon, która ma ogromny wpływ na życie okolicznych mieszkańców. Większość ludzi żyje tutaj z rolnictwa oraz kilku tradycyjnych zawodów jak garncarstwo, tkanie naturalnych mat do spania czy wykonywanie opakowań z papieru ryżowego. Terra Cota studio to miejsce, w którym rzemieślnicy mogą pracować nad swoimi projektami.

Bryła budynku ma formę sześcianu o wymiarach 7x7x7 metrów i jest zainspirowana wizerunkiem bryły gliny wyciągniętej z pobliskiej rzeki.

Nagrodę Silver Prize w kategorii Architectural design otrzymał Wiki World za projekt Wiki World Natural Camp w Chinach. Wiki World to edukacyjny projekt dla dzieci, w którym udział wzięło ponad 500 rodzin.

Położony na obrzeżach Wuhan, Wiki World Natural Campsite pełni funkcję bazy dydaktycznej i obozu badawczego, służącego rewitalizacji obszarów wiejskich i zrównoważonemu rozwojowi. Projekt zajmuje powierzchnię ok. 666 mkw, na których znajdują się publiczne klasy szkolne, naturalne obszary budowy i ponad dziesięć prefabrykowanych drewnianych domków.

Kolejny projekt z Chin zgarnął brąz, czyli Bronze Prize w kategorii Architectural design. Zaprojektowany przez Insitu Project, House of Dreams to niezwykła rewitalizacja opuszczonej osady w jaskini w wiosce Zhoushan w prowincji Henan i przekształcenie jej na Centrum Szkolenia Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dzięki projektowi udało się odzyskać 19 jaskiń, a także stworzyć nowe budynki zlokalizowane wokół trzech dziedzińców.

Architektura, która edukuje w polskim wydaniu

Wśród projektów wyróżnionych w kategorii Architectural Design znalazła się również realizacja z Polski. Pawilon edukacyjny Kamień w Warszawie zaprojektowany przez eM4.Pracownia Architektury.Brataniec został doceniony tytułem Special Recognition in architectural design.

Bezpośrednią inspiracją dla projektu pawilonu był kamień polodowcowy leżący w zaroślach na brzegu Wisły. Tego typu głazy erologiczne są porozrzucane w tej części Europy, rysując mapę zasięgu zlodowacenia w przeszłości i będąc jednocześnie naturalnymi eksponatami, opowiadającymi o odległych miejscach, z których przybyły. Ich największe zagęszczenie występuje właśnie w rejonie Warszawy.

Forma bryły pawilonu jest eratyczną interpretacją, co nadaje całemu obiektowi rangę rzeźby skrywającej w swoim wnętrzu przestrzeń. Samo wnętrze z kolei, przez swoją oszczędną architekturę, przywodzić ma na myśl solidny, bezpieczny schron. Z tego samego schronu rozciąga się jednak szeroki, panoramiczny widok na polanę rozciągającą się wzdłuż Wisły.

Obok projektu z Polski, tytuł Special Recognition otrzymał również budynek BetaPort - Circular Building Technology On-Demand w Berlinie, projektu Urban Beta UG.

W konkursie został wyróżniony również, obsypany już wieloma międzynarodowymi nagrodami projekt Villa Reden w Chorzowie spod kreski Macieja Franty. Projekt wyróżniono jako Honorable Mention in architectural design.

Zaprojektowana przez Macieja Frantę Villa Reden w Chorzowie to zespół czterech dwukondygnacyjnych budynków mieszkalnych podzielonych na niezależnie funkcjonujące części, w których znajduje się w osiem apartamentów na wynajem.

Budynek stoi wśród wyjątkowego otoczenia. Obiekt wpisuje się zastaną tkankę miejską i otwiera go na blisko sąsiedztwo natury. Bryła dopasowała się do nieregularnego terenu kształtem, a okalające ją balkony i tarasy o zaokrąglonym kształcie nawiązują do międzywojennej zabudowy willowej otoczenia.