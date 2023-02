Kontrowersyjne zmiany w lex deweloper. SARP zajmuje stanowisko

SARP ustosunkował się do przyjętych przez Sejm zmian w tzw. ustawie lex deweloper, które odgórnie ustalają minimalną ilość miejsc postojowych w inwestycjach mieszkaniowych.

SARP opublikował stanowisko wobec przyjętych 26 stycznia przez Sejm zmian w ustawie Lex Deweloper dotyczących minimalnej liczby miejsc parkingowych.

We wspomnianej ustawie pojawił się zapis określający liczbę miejsc postojowych w inwestycjach mieszkaniowych jako co najmniej 1,5-krotność liczby mieszkań (i co najmniej 1 dla zabudowy śródmiejskiej).

SARP wnosi o uchylenie wspomnianych zmian, powołując się m.in. na większe koszty realizowanych inwestycji, lokalną specyfikę każdego miasta i proekologiczne trendy w urbanistyce.

Sejm RP 26 stycznia br. przyjął "Ustawę z dnia 26 stycznia o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych". We wspomnianej ustawie pojawił się zapis określający liczbę miejsc postojowych w inwestycjach mieszkaniowych jako co najmniej 1,5-krotność liczby mieszkań przewidzianej do realizacji w ramach tejże inwestycji. W przypadku zabudowy mieszkaniowej w obszarze zabudowy śródmiejskiej minimalną liczbę miejsc postojowych określono na co najmniej równą liczbie mieszkań. W związku z przegłosowanymi przez Sejm zmianami, SARP wystosował pismo do Marszałka Senatu RP, w którym wnioskuje o uchylenie wspomnianych zmian.

Jako środowisko architektów i urbanistów oczekiwaliśmy w przygotowanej w ustawie "mającej na celu ograniczenie procedur i niepotrzebnych barier administracyjnych", rzeczywistego ułatwienia w procedurach planowania i przygotowania projektów, w tym w szczególności projektów mieszkaniowych (...) W Art. 15, ust. 6, punkt 2 obligatoryjnie ustawodawca określił minimalny wskaźnik parkingowy na bardzo wysokim poziomie 1,5 miejsca parkingowego na mieszkanie (a dla zabudowy śródmiejskiej minimum 1 miejsce parkingowe na mieszkanie). W wielu przypadkach doprowadzi on do wstrzymania procesów inwestycyjnych lub diametralnie zwiększy koszty budowy, ostatecznie podnosząc ceny zakupu mieszkań i zmniejszając dostęp do mieszkań dla tysięcy Polaków - przeczytamy w opublikowanym stanowisku SARP.

W swoim stanowisku SARP popiera aktualne zapisy w tzw. ustawie Lex Deweloper pozwalające samorządom na określenie współczynnika parkingowego w Lokalnych Standardach Urbanistyczych.

- To lokalne władze znają najlepiej specyfikę swoich miast i wiedzą, w jakim stopniu komunikacja publiczna jest w stanie obsłużyć mieszkańców nowoprojektowanych osiedli - podkreśla SARP.

W swoim stanowisku Stowarzyszenie Architektów Polskich kwestionuje również zgodność zaproponowanych zmian ze współczesnymi trendami proekologicznymi trendami, które wiążą się chociażby z ograniczeniem indywidualnej komunikacji samochodowej czy zachowywania jak największej powierzchni czynnej biologicznie.

– Konieczność budowy ogromnych parkingów jest sprzeczna z aktualną polityką w planowaniu miast i z trendami proekologicznymi, w tym w dążeniu do ograniczania indywidualnej komunikacji samochodowej na rzecz innych środków transportu i zachowania jak największej powierzchni biologicznie czynnej w ramach prowadzonych inwestycji. Mniejsza powierzchnia biologicznie czynna na osiedlach oznacza mniej drzew, mniej atrakcyjnych terenów rekreacyjnych, większe ryzyko zjawiska miejskiej wyspy ciepła, ograniczoną możliwość retencji wód opadowych na terenie – a więc gorszą jakość życia mieszkańców, pisze SARP, zauważając również, że nowe przepisy w praktyce będą oznaczać konieczność budowy wielokondygnacyjnych parkingów, podnosząc znacznie koszty budowy.