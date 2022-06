Kora ma swój skwer w Krakowie

Olga Jackowska „Kora” – jedna z najbardziej charyzmatycznych i wybitnych postaci w historii polskiego rocka, została patronką skweru na krakowskim Zwierzyńcu. W środę, 8 czerwca, dokładnie w dniu urodzin artystki, odbyła się uroczystość nadania jej imienia skwerowi u zbiegu ulic Juliana Fałata i Bolesława Prusa, nieopodal miejsca, gdzie mieszkała zanim wyjechała do Warszawy.

REKLAMA

W wydarzeniu udział wzięli: prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, przewodniczący Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec Szczęsny Filipiak, wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy VII Witold Górny – inicjatorzy wydarzenia, przewodniczący Rady Miasta Krakowa Rafał Komarewicz, rodzina Kory i mieszkańcy Krakowa. Piosenki „Krakowski spleen” oraz „Buenos Aires” wykonała Katarzyna Chlebny z Teatru Nowego Proxima.

– Krakowski Zwierzyniec zawsze przyciągał artystów z niepokorną duszą, postaci nietuzinkowe, barwne i pełne fantazji. A taką artystką bez wątpienia była „Kora” – powiedział prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. W swoim wystąpieniu przypomniał krakowskie akcenty w biografii piosenkarki. – Bardzo dziękuję za inicjatywę upamiętnienia ikony polskiej muzyki mieszkańcom oraz Radzie Dzielnicy VII, którzy od dwóch lat czynili starania, by tutejszy park kieszonkowy zyskał imię rockowej królowej. Myślę, że to wspaniały sposób na uczczenie rocznicy urodzin „Kory”, która dokładnie 8 czerwca 1951 roku dołączyła do społeczności krakowian – dodał Jacek Majchrowski.

– Olga Jackowska – wspaniała wokalistka i autorka tekstów, dzielna kobieta, która pokazała innym, że warto walczyć o to, co ważne. Była autorytetem dla wielu, ikoną swego pokolenia. W latach młodości spotkała artystycznego ducha bohemy i awangardy krakowskiej, i ten duch towarzyszył jej przez całe życie. Kolorowy i piękny ptak, artystka w każdym calu swej osobowości. Jestem dumny, że w ten symboliczny sposób Kraków może podziękować Korze – Oldze Jackowskiej, za jej niezwykłość, za ten nietuzinkowy i fantazyjny wpływ na polską kulturę – powiedział przewodniczący Rady Miasta Krakowa Rafał Komarewicz. Przewodniczący RMK podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do uhonorowania artystki w ten sposób. – Wierzę, że to piękne, zielone miejsce będzie stale żywe i tętniące radością, jak sama Kora – podkreślił Rafał Komarewicz.

Obecni na wydarzeniu Mateusz Jackowski, syn piosenkarki i jej siostra Hanna Kubczak, podziękowali prezydentowi i przedstawicielom Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec za organizację uroczystości. Wyrazili radość, że nazwanie skweru imieniem artystki stanowi hołd dla jej twórczości oraz związków z Krakowem.

Podczas wydarzenia zaprezentowana została po raz pierwszy niepublikowana dotąd wersja piosenki „Kocham Cię, kochanie moje” w wykonaniu Kory. To pierwszy singiel z płyty, którą wyda Agora. Premierowy album jest zbiorem 15 nowych kompozycji, zawierających kilkadziesiąt nieznanych nagrań legendarnej Kory, pociętych na kilkaset plików dźwiękowych. Płyta jest solowym debiutem fonograficznym Michała Pepola. To muzyczne współistnienie dwojga artystów, którzy nigdy się nie spotkali. Michał Pepol skomponował płytę w latach 2019–2020, korzystając z prywatnych, nieznanych, nigdy niewydanych materiałów fonograficznych Kory Jackowskiej, które otrzymał od Kamila Sipowicza. Ciekawy, ale i żmudny proces odzyskiwania nagrań z odnalezionych 24-śladowych taśm studyjnych, często ledwie czytelnych, wymagał wykonania tytanicznej pracy. Płytę tworzą aranżacje i remiksy istniejących utworów, ale przede wszystkim zupełnie nowe utwory, łączące w sobie pop, rock, muzykę klasyczną, osobliwe słuchowisko i awangardową alternatywę.

Olga Jackowska – „Kora”, właściwie Olga Aleksandra Sipowicz z domu Ostrowska, primo voto Jackowska, urodziła się 8 czerwca 1951 roku w Krakowie, tu spędziła dzieciństwo i młodość. Skończyła VII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej. Na przełomie lat 60. i 70. „Korę” nazywano królową krakowskich hipisów. Jeszcze jako nastolatka uczestniczyła w pierwszym w historii zlocie hipisów w Mielnie (w roku 1967). Nawet w kolorowym środowisku dzieci-kwiatów wyróżniała się charyzmą i zdolnościami artystycznymi.

Z Krakowem związane są artystycznie przyjaźnie Kory z Piotrem Skrzyneckim, Jerzym Beresiem, Wiesławem Dymnym, Krystyną Zachwatowicz czy Piotrem Markiem. Zanim rozpoczęła na poważnie karierę muzyczną, pracowała przez blisko dwa lata jako psychoterapeutka w Klinice Psychiatrii Dziecięcej w Krakowie. I to w naszym mieście poznała muzyka łódzkiej grupy Vox Gentis (a z czasem także krakowskiej Anawy) Marka Jackowskiego. To dzięki temu związkowi narodził się Maanam Elektryczny Prysznic, który niebawem (pod skróconą nazwą) stał się jednym z najpopularniejszych zespół rockowych w Polsce. Koncertowała w całym kraju, porywając swoją energią tysięczne tłumy, ale my najlepiej zapamiętamy jej wyjątkowe występy w Krakowie, m.in. w legendarnym klubie „Pod Jaszczurami”.

Piosenkarka rockowa i autorka tekstów, w latach 1976–2008 wokalistka zespołu Manaam, uznawana jest za ikonę polskiego rocka.

Kraków powracał wielokrotnie w twórczości piosenkarki, np. jako „Krakowski spleen–, ale też wspomnienie trudnych lat dzieciństwa.

Zmarła 28 lipca 2018 r. w Bliżowie.