Kornelin ma nowy dworzec

19 września w Kornelinie otwarto nowy dworzec PKP. Jego budowa kosztowała łącznie 5,1 mln złotych.

Nowy dworzec został wybudowany w formule Innowacyjnego Dworca Systemowego według autorskiego pomysłu PKP S.A. w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 z dofinansowaniem ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Jest to obiekt, który posiada nowoczesną, minimalistyczną i funkcjonalną formę architektoniczną.

Dworzec w Kornelinie składa się z dwóch części. W pierwszej z nich mieści się przestrzeń obsługi podróżnych, czyli hol pełniący jednocześnie funkcję poczekalni. Urządzono ją zgodnie ze współczesnymi trendami w architekturze w jasnej kolorystyce, z dużym dostępem światła dziennego, dostającego się do wnętrza przez wielkoformatowe szklane witryny. Poczekalnię wyposażono w ławki, gabloty, elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów, system informacji głosowej oraz zegar. Jest ona również w pełni klimatyzowana. W jej sąsiedztwie znajdują się toalety. Natomiast w drugiej części mieści się lokal na wynajem. Pod zadaszeniem zlokalizowano również ławki dla podróżnych, a także stojaki rowerowe wraz ze stacją naprawy jednośladów. Dominantą architektoniczną w bryle nowego dworca jest 8-metrowa wieża zegarowa. Większość elewacji dworca wykończono okładziną wykonaną z paneli HPL przypominającą wyglądem drewno.

– Otwarcie dworca w Kornelinie to kolejny element wielkiej modernizacji polskiej kolei. Mieszkańcy kolejnej małej miejscowości zyskają dzięki temu dostęp do bezpiecznej i komfortowej infrastruktury kolejowej. Mam nadzieję, że zrealizowany w formule Innowacyjnego Dworca Systemowego budynek stanie się wizytówką Kornelina oraz ułatwi pasażerom podróżowanie koleją do Warszawy i Łowicza. Wszystko to dzięki Programowi Inwestycji Dworcowych, w ramach którego polski rząd przeznaczy do 2023 r. ponad 2 mld zł na modernizację blisko 200 dworców – mówi Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Oprócz nowoczesnej i minimalistycznej formy architektonicznej nowy dworzec w Kornelinie posiada wiele usprawnień dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Przy jego projektowaniu wyeliminowano bariery architektoniczne. Ponadto wyposażono go w oznakowanie w alfabecie Braille`a, ścieżki prowadzące dla osób niewidomych i niedowidzących, mapy dotykowe oraz toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Ciekawym rozwiązaniem ułatwiającym orientację w przestrzeni osobom niedowidzącym jest zastosowanie kontrastowej kolorystyki wykończenia wnętrz.

Nowy dworzec w Kornelinie jest również ekologiczny i bezpieczny. Na jego dachu umieszczono panele fotowoltaiczne, które wytworzą rocznie około 2700 kWh „zielonej energii”. Dworzec wyposażono również w energooszczędne i w pełni zautomatyzowane oświetlenie. W budynku do spłukiwania toalet wykorzystano tzw. wodę szarą. Praca całości urządzeń i instalacji na dworcu będzie nadzorowana przez system BMS (Building Management System), którego zadaniem jest m.in. optymalizacja zużycia wody, energii elektrycznej i cieplnej. Dla zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa dworzec wyposażono w nowoczesne systemy monitoringu, kontroli dostępu oraz sygnalizacji włamania i napadu.

Wraz z budową nowego dworca zmieniło się również jego bezpośrednie otoczenie. Zadbano o montaż elementów małej architektury. W sąsiedztwie dworca powstał również parking dla 17 samochodów ze specjalnie wytyczonymi miejscami dla osób z niepełnosprawnościami oraz rodzin z dziećmi. W otoczeniu budynku wytyczono również nowe chodniki ze ścieżkami prowadzącymi dla osób niedowidzących i niewidomych.