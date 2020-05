Koszty budowy w górę? Niekoniecznie. Koronawirus bez znaczącego wpływu na ceny

Od 10 lat w branży budowlanej mamy do czynienia ze wzrostem cen realizacji całościowych inwestycji nieruchomości komercyjnych. W ciągu dekady ceny poszły w górę o ok. 20 proc.. Wbrew pozorom, koronawirus nie zmienił znacząco sytuacji. W marcu i kwietniu proponowane kosztorysy nie różniły się od tych z ostatnich miesięcy ubiegłego roku – wynika z analizy CBRE. Stabilizacja kosztowa najpewniej się utrzyma, choć eksperci wskazują, że w kolejnych miesiącach może dojść do lekkiej obniżki cen. Będzie to wynikało m.in. z mniejszej liczby inwestycji, co zmusi podwykonawców do większej konkurencyjności.

- Wiele wskazuje na to, że obecna sytuacja na rynku nie odbija się znacząco na branży budowlanej. Ceny robocizny pozostały na poziomie tych z poprzednich kwartałów. Dzięki temu, że na budowach prace są cały czas kontynuowane, wykonawcy nie czują większych obaw i utrzymują swoje stawki na dotychczasowym poziomie – zaznacza Anna Czuchryta, Head of Cost Department, Forbis Group.

Stabilizacja cen w budowlance

Z analizy CBRE wynika, że biorąc pod uwagę realizację całościowych inwestycji budowlanych oraz cen wykonawstwa powtarzalnych elementów, jak np. ścian z płyt gipsowo-kartonowych, w branży budowlanej od 10 lat mamy do czynienia ze wzrostem cen. W ciągu dekady koszty wzrosły o ok. 20% z wahaniami w górę szczególnie w roku 2015 i 2016. Pomimo panującej epidemii koronawirusa, eksperci przewidują, że w perspektywie długoterminowej stabilny wzrost cen się utrzyma. Wahania zobaczymy w perspektywie krótkoterminowej – niektórzy w obawie o własny biznes podniosą ceny poszczególnych elementów, ale spadająca liczba inwestycji, która będzie efektem epidemii, podniesie konkurencyjność w branży i przyczyni się do walki cenowej i obniżki stawek.

- Przewidujemy dalszy stabilny wzrost cen realizacji. Zwróćmy uwagę, że płace Polaków rosną z każdym rokiem. W tym względzie aspirujemy do Europy Zachodniej, więc jest to proces pewny, przekładający się na ceny materiałów i robocizny. Obecny kryzys spowodował chwilowy, dramatyczny spadek cen ropy, lecz w perspektywie powrotu do normalnego wzrostu gospodarczego, zużycie paliw kopalnych przy realizacji inwestycji budowlanych i pozyskiwaniu surowców na potrzeby realizacji inwestycji jest bardzo duże, a ich ceny również będą rosnąć z roku na rok, w miarę wyczerpywania się złóż – mówi Małgorzata Senatorska-Dobrowolska, Head of Design&Build, CBRE.

Czynniki ryzyka w branży

Eksperci CBRE na podstawie analizy sytuacji firm działających w branży relokacji, zidentyfikowali kilka potencjalnych ryzyk, z którymi będą się mierzyli przedsiębiorcy. Będą one wpływały zarówno na czas realizacji zleceń, jak i koszty.

Brak siły roboczej. Firmy w branży budowlanej w dużym stopniu korzystały z pracowników z Ukrainy czy Białorusi. W momencie zamknięcia granic, pojawił się problem z dostępnością siły roboczej ze Wschodu. Okazuje się jednak, że miejsce Ukraińców coraz częściej zajmują Polacy, a wiele firm na co dzień korzysta z lokalnej siły roboczej, zakontraktowanej długoterminowo.

Przesunięcie zobowiązań. W niektórych przypadkach podpisane kontrakty zostały przesunięte z okresu panującej kwarantanny na pozostałą część roku, rzadko jednak dochodzi do rezygnacji. Plany są odkładane na późniejszy termin, ale bez zagrożenia, że inwestycje się nie wydarzą.