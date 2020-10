Kraina czarów w Krakowie: niezwykła wystawa świetlna w Ogrodzie Doświadczeń

W Ogrodzie Doświadczeń w Krakowie powstała niezwykła plenerowa wystawa świetlna. Na przestrzeni 6 ha rozmieszczone zostały świetlne atrakcje, które przenoszą w świat Alicji w Krainie Czarów.

Alicja w Krainie Czarów - Ogród Świateł jest pierwszym tego typu wydarzeniem w Polsce. Odwiedzający wyruszą w podróż po metaforycznym, bajkowym świecie Alicji w Krainie Czarów, podążając świetlnymi ścieżkami, poznając przy tym szalonych, wręcz nierealnych mieszkańców Krainy Czarów. Dzięki widowiskowym instalacjom świetlnym będzie można zajrzeć do Króliczej Nory, poznać szeroko uśmiechniętego Kota z Cheshire, palącego fajkę Pana Gąsienicę czy wziąć udział w Zwariowanym Podwieczorku i odwiedzisz Królową Kier w jej własnym zamku.

Wszystkie figury świetlne zostały otoczone multimedialnymi iluminacjami, które współgrają z dźwiękiem, obrazem i muzyką, co gwarantuje wiele wspaniałych emocji oraz niezapomnianych wrażeń.

W Ogrodzie Świateł znajdą się m. in. wyjątkowa 16-metrowa choinka z 30 tysiącami multimedialnych punktów LED wyświetlająca pokazy tematyczne, dwuczęściowy labirynt świetlny z 50 tysiącami lampek LED, 18 metrowy multimedialny tunel świetlny zmieniający kolory, mappingi, pokazy laserowe oraz wiele innych atrakcji.

Całe wydarzenie pełni rolę wystawy plenerowej i co najważniejsze jest bezpieczne, ponieważ nie wymaga bezpośredniej interakcji z żadnymi eksponatami. Wszystkie atrakcje zostały rozmieszczone na przestrzeni 6 hektarów, co gwarantuje bezpieczną rozrywkę!

Plenerowa wystawa świetlna to idealne miejsce dla rodzin z dziećmi lub spacer po zmroku każdego dnia. W każdy piątek, sobotę i niedzielę odbywają się specjalne pokazy laserowe, które odbywać się będą w godzinach od 18:15 do 21:00, z częstotliwością co 30 minut.