Krajobraz Katowic dopełnił nowy biurowiec. Obiekt spod kreski AiR Jurkowscy oddany do użytku

Inwestycja Młyńska.6 w Katowicach dostała pozwolenie na użytkowanie. Porośnięty zielenią nowoczesny biurowiec spod kreski AiR Jurkowscy oferuje blisko 2600 mkw. powierzchni biurowej do wynajęcia.

Centrum Katowic wzbogaciło się o kolejny nowoczesny budynek biurowy – inwestycja Młyńska.6 dostała pozwolenie na użytkowanie.

Młyńska.6 to 8-piętrowy, kameralny budynek oferujący prawie 2600 mkw. powierzchni biurowej do wynajęcia.

Biurowiec został wyposażony w nowoczesne, proekologiczne i energooszczędne rozwiązania i udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością.

Za projekt odpowiada pracownia AiR Jurkowscy.

Stonowany, butikowy charakter oraz elegancki design spod kreski AiR Jurkowscy sprawiają, że inwestycja doskonale wpasowuje się w tkankę historycznego centrum Katowic. Dodatkowym wyróżnikiem obiektu jest częściowo pokryta roślinnością fasada, która podkreśla proekologiczne podejście do biznesu właściciela inwestycji – spółki UBM Development.

- UBM Development to deweloper z dużym doświadczeniem w inwestycjach biurowych i hotelowych. Bezpośrednia bliskość Mercure Katowice City Center wyposażonego w sale konferencyjne czyni kompleks Młyńska.6 idealnym miejscem spotkań biznesowych, a połączenie funkcji hotelowej z biurową to niewątpliwy atut inwestycji, który wyróżnia ją na tle konkurencyjnych powierzchni biurowych w Katowicach. Projekt charakteryzuje się również nietuzinkowymi wnętrzami o wysokim standardzie wykończenia - funkcjonalna i otwarta przestrzeń z możliwością jej elastycznej aranżacji pozwala stworzyć miejsce pracy dostosowane do potrzeb i wymogów każdej firmy – mówi Anna Wilhelmsson-Polak, Senior Associate w Dziale Powierzchni Biurowej w Colliers, wyłącznym doradcy odpowiedzialnym za komercjalizację projektu.

Poza centrum konferencyjnym do dyspozycji najemców w budynku hotelowym jest również restauracja i parking podziemny z 74 miejscami dla samochodów i 30 dla rowerów. Biurowiec został wyposażony w nowoczesne, proekologiczne i energooszczędne rozwiązania, takie jak BMS (system zarządzania budynkiem), kable światłowodowe czy system kontroli dostępu. Ma także udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością.