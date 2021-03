Krajobraz Krakowa dopełnił nowy biurowiec. I etap Ocean Office Park oddany do użytku

I etap inwestycji biurowej Ocean Office Park w Krakowie uzyskał pozwolenie na użytkowanie.

REKLAMA

Cavatina Holding, polski deweloper specjalizujący się w dużych, miastotwórczych projektach biurowych i wielofunkcyjnych, uzyskał zgodę na użytkowanie pierwszego budynku ukończonego w ramach kompleksu Ocean Office Park w Krakowie.

I etap inwestycji Ocean Office Park, który właśnie uzyskał pozwolenie na użytkowanie zlokalizowany jest u zbiegu ulic Klimeckiego i Nowohuckiej, w krakowskiej dzielnicy Zabłocie i składa się z pięciu kondygnacji naziemnych i jednej podziemnej. Budynek, a w przyszłości i cała inwestycja, przyciąga wzrok wyjątkową, nawiązującą do kształtu fal elewacją.

– Zabłocie odkrywa przed nami swój potencjał. To tu powstanie centrum innowacji realizujące idee Smart City. I to tu zaproponowaliśmy nasz trzeci już w Krakowie projekt, wpisujący się w klimat sprzyjający rozwojowi i pobudzania kreatywności. Oddana właśnie do użytku część obiektu dostarcza przeszło 7,7 tys. GLA stworzonych z myślą o komforcie pracy najemców. Aktualnie trwa rozbudowa drugiej części budynku A, której ukończenie planujemy na drugi kwartał br.– mówi Łukasz Żelezik, Executive Director, Leasing - Cavatina Holding.

Ocean Office Park to inwestycja biurowa, która w ramach planowanych czterech etapów dostarczy niemal 53 tys. GLA. Atutami tego projektu są: oryginalna, dobrze korespondująca z otoczeniem architektura, lokalizacja pozwalająca na łatwą komunikację z innymi częściami miasta, a także dbałość o stworzenie przestrzeni do efektywnej pracy i relaksu dzięki licznym udogodnieniom.

Zastosowanie niejako podwójnej szklanej elewacji pozwala nie tylko osiągnąć ciekawy efekt estetyczny, ale przede wszystkim ma duże zalety praktyczne – między innymi podnosi komfort termiczny i akustyczny panujące we wnętrzu.

Dzięki zastosowanym energooszczędnym i ekologicznym rozwiązaniom, I etap kompleksu jest w trakcie procesu certyfikacji BREEAM na poziomie Excellent.

Na parkingu, na poziomie -1 i 0 oraz wokół budynku zaplanowano ponad 120 miejsc parkingowych. Deweloper przygotował także miejsca postojowe dla rowerów oraz rozbudowaną infrastrukturę dla rowerzystów – szatnie i prysznice. Przed głównym wejściem pojawi się atrakcyjny, zaaranżowany pas zieleni z elementami małej architektury oraz strefami wypoczynku i relaksu. Z myślą o przyszłych najemcach, w kompleksie przewidziane są liczne lokale gastronomiczne i usługowe, w tym: kantyna, przedszkole, placówka medyczna, kawiarnia, sklep spożywczy itp.

Dla dodatkowego podniesienia komfortu korzystania z przestrzeni biurowych kompleks Ocean Office Park będzie wyposażony w system „Integral”, czyli nowoczesne narzędzie technologiczne do zarządzania przestrzenią biurową i samym biurem. Rozwiązanie zapewni najemcom budynków dostęp do kompleksowych jak i spersonalizowanych planów przestrzeni, możliwość rejestracji recepcyjnej, zarządzania salami konferencyjnymi i dostępnymi miejscami parkingowymi.