Kraków będzie miał nową instytucję kultury. Trwa budowa

Budowa gmachu nowej filii Centrum Kultury Podgórza w Krakowie trwa w najlepsze. Obiekt kultury będzie zlokalizowany tuż przy ul. Koszykarskiej, a jego oddanie do użytku ma nastąpić na przełomie 2023 i 2024 r.

Trwają prace wykończeniowe przy krakowskim budynku nowej filii Centrum Kultury Podgórza – klubu kultury zlokalizowanego w rejonie ulicy Koszykarskiej i parku rzecznego „Ogród Płaszów”.

Oddanie do użytkowania planowane jest na przełom 2023 i 2024 r.

Nowy klub kultury powstaje w rejonie ulic Gumniska i Koszykarska na terenie dzielnicy XIII Podgórze. Na parterze kameralnego budynku znajdą się: sala wielofunkcyjna, pokój matki z dzieckiem, sala widowiskowa o powierzchni ok. 170 mkw. (na 140 widzów) wraz z garderobami, pomieszczenia biurowe, administracyjne. Na poddaszu budynku będą pracownie edukacyjne m.in – muzyczna, komputerowa i plastyczna. Piwnica przeznaczona jest na pomieszczenia techniczne oraz szatnię. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 1192 mkw. Budynek będzie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Zagospodarowanie terenu będzie płynnie łączyło się z alejkami powstającymi w ramach inwestycji parku rzecznego „Ogród Płaszów”. W ramach zadania ma zostać także wybudowana droga dojazdowa do nowej placówki − przedłużenie ul. Gumniska. Poza budową klubu, drogi dojazdowej, miejsc postojowych dla rowerów, parkingów i oświetlenia terenu, inwestycja obejmuje również budowę toalety wolnostojącej dla odwiedzających park. Warto też dodać, że układ ścieżek doprowadzających do nowego domu kultury prowadzony jest w taki sposób, aby zminimalizować ich oddziaływanie na korzenie okolicznych drzew.

Realizacja zadania rozpoczęła się wiosną 2022 roku, po podpisaniu umowy z wykonawcą firmą POLBAU. Wartość kontraktu to ok. 13,5 mln zł. Aktualnie prowadzone są prace wykończeniowe: malowanie, układanie płytek, i posadzek, prace elektryczne, montaż windy oraz montaż systemów akustycznych w salach muzycznych i sali widowiskowej. Trwają także roboty drogowe wokół budynku. Oddanie do użytkowania planowane jest na przełom 2023 i 2024 r.