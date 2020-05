Kraków chce zbudować miejską salę koncertową. Wrócił pomysł sprzed kilku lat

Kraków zamierza wrócić do pomysłu sprzed kilku lat – budowy miejskiej sali koncertowej w Cichym Kąciku. Jak zapowiada prezydent Jacek Majchrowski, miasto przejmie brakującą do realizacji inwestycji działki w tym tygodniu. Nowoczesne centrum muzyki powstanie do końca obecnej kadencji samorządu, czyli do 2023 r.

REKLAMA

Miasto przejmie działki od Fundacji dla realizacji siedziby Capella Cracoviensis, reprezentowanej przez prof. Stanisława Gałońskiego. – Wracamy do pomysłu budowy sprzed lat. Odzyskujemy teren w Cichym Kąciku, na którym będzie wybudowana w przyszłości miejska sala koncertowa – powiedział prezydent Jacek Majchrowski.

Nowa sala dla artystów powstanie przy ul. Piastowskiej 20. Stanie się siedzibą miejskich instytucji kultury, w tym m.in. Capelli Cracoviensis, Sinfonietty Cracovii i Cracovii Danzy. – Chcę, żeby sala była gotowa dla muzyków do 2023 r. – zapowiedział prezydent. Gmina będzie inwestorem przedsięwzięcia. Wizja i ostateczny kształt miejsca powstanie we współpracy z środowiskiem muzycznym Krakowa, a przede wszystkim z przyszłymi użytkownikami miejsca, miejskimi orkiestrami i chórami.

Przypomnijmy, że Kraków zdecydował o wycofaniu się z realizacji Centrum Muzyki na Grzegórzkach wspólnie z Urzędem Marszałkowskim. Władze samorządowe uznały, że nie mogą partycypować w finansowaniu tej inwestycji ze względu na nieprawidłowości związane z konkursem na zaprojektowanie i nadzór autorski. Niezależnie od tej decyzji, zgodnie z wcześniejszymi planami, Kraków zrealizuje w tym miejscu park Skrzatów - podaje oficjalny portal miejski Krakowa/