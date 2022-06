Kraków czyści miasto z reklam. Od 1 lipca wysokie kary

Kraków jest obok Sopotu jednym z pierwszych miast w Polsce, które wdrożyło uchwałę krajobrazową. Teraz mieszkańcy mają w końcu zobaczyć jej efekty.

1 lipca kończy się w Krakowie dwuletni okres na dostosowanie tablic i urządzeń reklamowych (billboardów, szyldów, banerów itp.) do tzw. uchwały krajobrazowej. Określa ona, jaka ich forma i wielkość są dozwolone.

Kraków jest jednym z pierwszych miast w Polsce (obok Sopotu), które wdrożyło taką uchwałę, a dzięki niej szpecące go reklamy znikają w szybkim tempie.

Uchwała weszła w życie 1 lipca 2020 r., ale przewidziano 2-letni okres przejściowy na dostosowanie się do jej zapisów właścicieli ulicznych reklam zamontowanych przed tym terminem.

W Krakowie tym, którzy nie dostosują swych reklam do rygorów uchwały krajobrazowej lub nie usuną ich, będą grozić kary finansowe naliczane za każdy dzień – aż do momentu dostosowania billboardu czy szyldu do wymogów określonych w tej uchwale lub zdjęcia go. Kary wynoszą 122 zł dziennie (z odsetkami) za 1 metr kw. szyldu, tablicy reklamowej, urządzenia reklamowego niezgodnego z zapisami uchwały krajobrazowej.

