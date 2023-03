Kraków dał zielone światło. Na starcie budowa parkingu P+R na Górce Narodowej

Wydział Architektury i Urbanistyki UMK wydał decyzje, które pozwalają na rozpoczęcie budowy parkingu P+R na Górce Narodowej wraz z terminalem autobusowym i pętlą dla szybkiego tramwaju. To otwiera drogę do prac na końcówce inwestycji.

Zarząd Inwestycji Miejskich zlecił przeprojektowanie pętli końcowej linii tramwajowej do Górki Narodowej. Chodziło o umożliwienie dokończenia trasy szybkiego tramwaju przy jednoczesnym zabezpieczeniu miejsc postojowych w systemie „parkuj i jedź”.

Zaprojektowany został parking dwupoziomowy, pod którym ma działać terminal autobusowy i pętla tramwaju. Takie rozwiązanie nie tylko poprawia integrację poszczególnych środków transportu. Dwupoziomowy parking to dwa razy więcej miejsc postojowych niż pierwotnie planowano. Obiekt zlokalizowany zaraz przy granicy Krakowa na Górce Narodowej zapewni parkowanie w systemie P+R dla ok. 470 pojazdów. Powstanie kilkanaście miejsc dla niepełnosprawnych. Na parkingu będą działać punkty do ładowania pojazdów elektrycznych - podaje oficjalny portal miejski Krakowa.

Budowa końcowego fragmentu zadania rozpocznie się zaraz po zakończeniu procesu remediacji terenu, na którym ma stanąć obiekt. A ta, ma się zakończyć w połowie marca br.

Zgodnie z planem, budowa fragmentu końcowego linii tramwajowej do Górki Narodowej ma się zakończyć w połowie tego roku. Tak szybkie tempo realizacji będzie możliwe dzięki zastosowaniu modułowego systemu budowy parkingu.

Linia tramwajowa KST Krowodrza Górka – Górka Narodowa będzie miała łącznie ok. 5,5 km długości. W ramach zadania powstaną aż 23 perony tramwajowe i aż siedem obiektów inżynierskich, które pozwolą na sprawne przemieszczanie się tramwajów na północ miasta. W ramach inwestycji powstaje nowy układ drogowy głównie o charakterze osiedlowym.