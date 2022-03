Kraków dopieszcza swoje parki

Trwają prace rewitalizacyjne i doposażanie krakowskich parków. Z każdym dniem zmienia się otoczenie w parkach: Bednarskiego, Zakrzówek, Duchackim, w Łagiewnikach, przy ul. Karmelickiej i przy dworze Jana Matejki.

W parku Bednarskiego prace rozpoczęły się w styczniu. Obecnie trwa demontaż starej nawierzchni ścieżek, oświetlenia i schodów. Układane są nowe nawierzchnie alejek z kostki, przygotowywana jest podbudowa pod alejki asfaltowe.

Nowe asfaltowe ścieżki będą dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a nawierzchnie przepuszczalne, wykonane z kostki, pojawią się w okolicy starych drzew tak, by nie wpływały negatywnie na ich rozwój.

Otoczenie akwenu Zakrzówek również się zmienia. Trwa drugi etap prac, który obejmuje duży obszar od rozjazdu przy dawnej bazie nurkowej, przez ulicę Wyłom, ulicą Norymberską do bazy wojskowej i dalej do ul. Salezjańskiej i do lasu.

Główny zakres obecnie realizowanych prac obejmuje budynek wejściowy na baseny. To miejsce, w którym będzie można się przebrać, skorzystać z toalety, wziąć prysznic i korzystać z basenów. W ubiegłym roku wykonane zostały dwie z pięciu niecek, a budowa brakujących trzech planowana jest w pierwszej połowie tego roku.

Baseny oraz pomosty są przeznaczone dla około 600 osób. Wynika to z wyporności pływaków. Jednak nie oznacza to, że więcej osób nie będzie mogło przebywać w otoczeniu zbiornika, na przykład na plaży i miejscach, gdzie znajdują się leżaki oraz ławki przeznaczone do wypoczynku.

Powstanie alejek spacerowych oraz dla biegaczy to proces, który składa się z kilku etapów jednocześnie. W tej chwili są prowadzone prace i teren nie może zostać udostępniony mieszkańcom. Ścieżki biegowe zostały skonsultowane ze specjalistami w tej dziedzinie. Dzięki temu wyznaczone są miejsca, w których znajdzie się podbieg, gdzie teren wymaga wyrównania. Pojawi się również oznakowanie tras oraz pitniki. W pierwszej kolejności oddany zostanie etap czwarty przy Skałkach Twardowskiego. Do wakacji ten obszar powinien zostać udostępniony mieszkańcom.

Równocześnie trwa kolejny etap prac w parku Duchackim. W tym roku zakończy się odbudowa spichlerza wraz z zagospodarowaniem jego otoczenia. W części parku od stawów do spichlerza tworzone są nowe alejki oraz ścieżki rozciągające się wokół dworu, który będzie ostatnim etapem planowanej inwestycji.

W ramach prac związanych z odbudową spichlerza zakończyło się fundamentowanie budynku, roboty murowe i blacharskie na dachu, wykonano także stolarkę okienną.

Do tej pory zakończono wytyczanie większości alejek, siłownię plenerową, placyki i zatoczki pod ławki. Powstaje plac zabaw dla dzieci.

Prace postępują również w parku w Łagiewnikach. W styczniu odebrano pierwszą część prac, związaną z budową kolejnego fragmentu alejek spacerowych. Po tym czasie został wykonany taras widokowy. Prace, które pozostały do realizacji wykonawcom obejmują montaż elementów małej architektury i budowę wierzchnich warstw nawierzchni alejek spacerowych.

W tym roku doposażony zostanie okoliczny plac zabaw o wybrane urządzenia w wolnych przestrzeniach trawnika, zasadzone zostaną również magnolie.

Przenosimy się na północ Krakowa. W parku przy dworze Jana Matejki trwają prace związane z wykonaniem ogrodzenia nawiązującego formą do istniejącej bramy wjazdowej na teren parku. Wykonawca rozpoczął prace związane z wykonaniem nawierzchni mineralnej wraz z obrzeżem stalowym. Prowadzone są również prace związane z pielęgnacją zieleni istniejącej.

W ramach inwestycji pojawią się również elementy małej architektury takie jak: ławki, stojaki na rowery, stoły piknikowe, kosze na śmieci, poidełko. Powstaną też nowe ścieżki i oświetlenie.

Wzdłuż rzeki Dłubni występuje roślinność charakterystyczna dla łęgu, dlatego przewidziano jej odtworzenie oraz zachowanie części łąki kwietnej.

Na terenie przyszłego parku przy ulicy Karmelickiej praca wre. Trwa pierwszy etap prac związany z wymianą nawierzchni znajdującego się w tym miejscu parkingu. Za nami zerwanie asfaltu, wyczyszczenie gruzowiska, wymiana ziemi. Wykonawca wywozi teraz wierzchnią warstwę podłoża - kamienie, gruz i zanieczyszczoną ziemię, by w jej miejsce nawieźć nową. Ten etap prac ma się zakończyć w połowie maja.

W kwestii renowacji zabytkowego muru i budowy samego parku Zarząd Zieleni Miejskiej czeka na rozpatrzenie odwołań w obu kwestiach.

Z kolei w parku Lotników Polskich trwają prace związane z budową alejek. Za nami realizacja ponad 250 metrów ścieżek rowerowych i ponad 500 metrów traktów pieszych. Do wykonania pozostaje ok. 220 metrów ścieżki pieszej wraz z montażem elementów małej architektury (ławek, koszy, stojaków na rowery).

Na koniec wracamy na południe miasta, a dokładniej na Kliny do parku Maćka i Doroty, w którym również zachodzą zauważalne zmiany. Obecnie w parku trwa doposażanie placu zabaw w ramach zadania z budżetu obywatelskiego. Pod koniec 2021 r. wyremontowana została jedna z głównych alejek, wzdłuż której pojawiły się nowe ławki i kosze.