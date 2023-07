Kraków ma nowe zielone przystanki

Kraków inwestuje w zielone przystanki. Nowe wiaty zostały zamontowane na trasie tramwaju do Górki Narodowej. Na ich dachach rosną kolorowe rozchodniki.

REKLAMA

Kraków inwestuje w zielone przystanki. Nowe wiaty stoją już m.in. na przystankach przy ul. Bociana, Kuźnicy Kołłątajowskiej i Banacha. Wiaty z rozchodnikami będą sukcesywnie montowane w innych lokalizacjach na całej trasie szybkiego tramwaju.

Rozchodnik jest rośliną, która doskonale sprawdza się w miejskich warunkach (rozchodnikowe „dywany” są również na torowiskach tramwajowych) i dobrze znosi niekorzystne warunki klimatyczne. Jest bezobsługowy – nie wymaga podlewania i nawożenia, a jednocześnie długo wygląda świeżo i estetycznie. Jednocześnie ma korzystny wpływ na jakość powietrza – ogranicza jego zapylenie w rejonie wiaty o ok. 15-20 proc. i pochłania rocznie 7,3 kg dwutlenku węgla. W upalne dni obniża temperaturę pod wiatą o 3-5 stopni Celsjusza. W czasie deszczu magazynuje nawet 150 litrów wody, co przyczynia się do retencji wody opadowej. Dzięki długiemu okresowi kwitnienia sprzyja także owadom.