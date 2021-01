Kraków: Połowa powierzchni tej inwestycji to zieleń

Na krakowskim Podgórzu powstaje nowa zielona inwestycja spod kreski Biura Projektowego DDJM z Krakowa. Na jej terenie powstanie zielony dziedziniec z roślinnymi ścianami oraz ogródek społeczny, a aż 50 proc. jej powierzchni stanowić będzie zieleń.

Echo Investment rozpoczęło nową inwestycję na krakowskim Podgórzu. W doskonale skomunikowanej okolicy uzdrowiska Mateczny-Zdrój powstanie 115 komfortowych mieszkań. Wśród niskiej zabudowy deweloper zaplanował unikalne rozwiązania polepszające komfort życia przyszłych mieszkańców.

ZAM, czy inaczej ZAMieszkaj za Matecznym, to osiedle łączące uroki mieszkania w zielonej okolicy z benefitami charakterystycznymi dla lokalizacji w centralnym punkcie miasta. Na miejscu będzie można odpocząć na dziedzińcu pełnym różnych form zieleni, jak np. ścieżka rekreacyjna z elementami roślinnych ścian. Starannie zaprojektowana zieleń będzie stanowiła 50% powierzchni całej inwestycji. Projektantem osiedla jest Biuro Projektowe DDJM z Krakowa.

– Osiedle ZAM to doskonałe miejsce dla osób, które nie lubią kompromisów. Odnajdą się tu zarówno fani designu, jak i smart rozwiązań; młodzi kupujący pierwsze mieszkania, jak i rodziny chcące powiększyć metraż. ZAM to jednak przede wszystkim inwestycja dla osób stawiających na mobilność, szukających dobrze zlokalizowanej i zaprojektowanej przestrzeni dla siebie i swoich najbliższych – tłumaczy Dawid Wrona, dyrektor sprzedaży w Echo Investment.

Niewątpliwymi atutami inwestycji są niska zabudowa z docelowo 115 mieszkaniami, lokalizacja w bezpośrednim sąsiedztwie ronda Matecznego i szeroka oferta punktów handlowo-usługowych.

– W Echo Investment kładziemy nacisk nie tylko na doskonale zaplanowane budynki, ale i ich wnętrza. Część wspólna kompleksu została zaprojektowana w zgodzie z najnowszymi trendami architektury krajobrazu. Na terenie ZAM powstanie zielony dziedziniec z kreatywną przestrzenią zabaw plenerowych oraz strefy relaksu. Do dyspozycji mieszkańców osiedla będzie także ogródek społeczny przeznaczony pod wspólne uprawy. Ponadto każde z mieszkań w inwestycji posiada balkon, taras lub ogródek – komentuje Dawid Wrona.

ZAM to jednak nie tylko funkcjonalna przestrzeń wspólna. By zagwarantować przyszłym lokatorom komfort zarządzania swoim mieszkaniem za pośrednictwem aplikacji, w standardzie wyposażenia każdego z lokali deweloper oferuje rozwiązania Echo Smart, czyli system inteligentnego mieszkania, umożliwiający zintegrowanie wielu urządzeń. Dodatkowo deweloper postanowił ograniczyć konieczność dotykania rzeczy w przestrzeniach wspólnych: holach, korytarzach czy klatkach schodowych. Mieszkańcy ZAM będą mogli pobrać na swój smartfon specjalną aplikację Blue Bolt, za pomocą której otworzą drzwi wejściowe do budynku oraz bramę garażową, a także zawołają windę, która zawiezie ich na ich piętro. Echo Investment na bieżąco analizuje rynek i potrzeby klientów, żeby wprowadzane rozwiązania jak najlepiej służyły mieszkańcom w przyszłości, zapewniając im komfort i bezpieczeństwo. Pierwsi lokatorzy odbiorą klucze już w III kwartale 2022 roku.