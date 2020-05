Kraków w czołówce zielonych miast Europy

Kraków zajął piąte miejsce w konkursie o tytuł „Zielonej stolicy Europy 2022”. Finalistami zostały miasta: Tallin, Grenoble, Dijon i Turyn. O tytuł ubiegało się łącznie 18 europejskich metropolii.

W listopadzie ubiegłego roku Kraków zakwalifikował się do grona 18 kandydatów do tytułu „Zielonej stolicy Europy”. – Był to sygnał, że podjęte działania, mające na celu poprawę jakości życia mieszkańców, wpisują się długofalową strategię, jaką powinny podejmować współczesne miasta – zaznacza Piotr Kempf, dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej. Na przełomie maja i czerwca br. jury podejmie ostateczną decyzję, które z miast-finalistów otrzyma tytuł „Zielonej stolicy Europy 2022”. Niezależnie od wyników konkursu, miasta-kandydaci otrzymają rekomendacje dotyczące już podjętych oraz kierunku przyszłych działań.

Zgodnie z prognozami w 2030 r. 60 proc. mieszkańców żyjących na Ziemi będzie zamieszkiwać miasta. W związku z tym to oni najmocniej będą odczuwać zmiany klimatu. Rekordowa liczba miast europejskich ubiegających się w tej edycji o ten tytuł świadczy o tym, że miasta mają coraz większą świadomość tego procesu i to one w szczególności powinny podjąć działania mające na celu jego spowolnienie.