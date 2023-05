Kraków wdraża standardy dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

Poprawa komfortu funkcjonowania osób ze specjalnymi potrzebami to główny cel nowych Standardów Dostępności dla Gminy Miejskiej Kraków. Przyjęty zarządzeniem prezydenta dokument jest zbiorem wytycznych ujednolicających rozwiązania techniczne i przestrzenne opracowane z myślą o osobach z niepełnosprawnościami, osobach starszych i opiekunach z dziećmi w wózkach.

Projektowanie przestrzeni miasta tak, by była dostosowana do potrzeb różnych grup użytkowników, jest wyzwaniem dla wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego. Każda przestrzeń oraz obiekt użyteczności publicznej powinny umożliwiać różnym grupom społecznym maksymalnie samodzielne i pełne użytkowanie. Ważne jest zadbanie o mieszkańców, którzy mają w tym zakresie specjalne potrzeby – czyli osoby z niepełnosprawnościami, seniorów czy opiekunów z dziećmi w wózkach.

− Każdego roku podejmujemy kolejne działania, by Kraków stawał się coraz bardziej dostępny i otwarty dla mieszkańców ze szczególnymi potrzebami. Nowe standardy mają na celu ujednolicenie działań różnych podmiotów, które partycypują w kształtowaniu przestrzeni miasta, na przykład w zakresie między innymi dróg, chodników, parków, instytucji kultury czy nowych inwestycji. Za nami pierwszy krok, kolejne będą dużo trudniejsze. Będziemy stać na straży, by standardy były wdrażane przy projektowaniu nowych miejskich przestrzeni. Konieczna jest tu także mentalna zmiana społeczeństwa i wrażliwość na potrzeby osób z niepełnosprawnościami – mówi Andrzej Kulig, zastępca prezydenta Krakowa ds. polityki społecznej i komunalnej.

Założeniem wprowadzonych zarządzeniem prezydenta miasta Standardów Dostępności dla Gminy Miejskiej Kraków jest wskazanie rozwiązań zmierzających do poprawy funkcjonowania osób ze specjalnymi potrzebami. Standardy dostępności, jako zbiór wytycznych technicznych i przestrzennych, zostały opracowane zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Odnosząc się do obowiązujących przepisów, wskazują najbardziej preferowane rozwiązania mające osobom z niepełnosprawnościami, starszym mieszkańcom i turystom czy opiekunom z dziećmi w wózkach ułatwić funkcjonowanie w przestrzeni Krakowa.

− Kraków należy do tych miast metropolitalnych, gdzie odsetek mieszkańców z niepełnosprawnościami i osób w wieku senioralnym jest największy. Bierzemy to pod uwagę w realizowaniu różnych działań i kształtowaniu polityk miasta, także tych związanych z inwestycjami. Nie działamy w próżni – jest cały szereg aktów prawnych dotyczących kwestii dostępności, ale często mają one rozproszony charakter, czasem znajdziemy w nich sprzeczności. Dlatego chcieliśmy stworzyć nasz wewnętrzny akt, który odnosząc się do obowiązujących przepisów wskaże, co konkretnie należy zrobić, aby trafnie odpowiedzieć na określone potrzeby wynikające z charakteru różnych niepełnosprawności – tłumaczy Bogdan Dąsal, pełnomocnik prezydenta Krakowa ds. osób z niepełnosprawnościami.