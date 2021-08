Kraków zyskał nową szkołę. Powstała w systemie design&build

W listopadzie 2018 roku, umowę na budowę szkoły z ramienia miasto podpisało z przedsiębiorstwem budowlanym Dombud SA z Katowic. W lipcu 2019 roku rozpoczęły się roboty budowlane. Oficjalne otarcie szkoły już 1 września 2021.

Dzielnica X Swoszowice i należące do niej osiedle Kliny, to jedna z najprężniej rozwijających się części Krakowa. Szybki wzrost liczby mieszkańców spowodował, że w tej części miasta nastąpiła konieczność rozbudowy infrastruktury oświatowej. Dlatego w 2017 roku podjęto decyzję o budowie nowego obiektu szkolnego.

W ramach inwestycji powstały 24 sale lekcyjne, w tym cztery pracownie: fizyczna, biologiczna, chemiczna i informatyczna. W budynku znalazły się także świetlica, biblioteka z czytelnią, sala gimnastyczna, sala treningowa oraz jadalnia. Ta infrastruktura zapewni komfortowe i bezpieczne warunki nauki dla około 600 uczniów. Na terenie przyszkolnym znalazło się również boisko sportowe, o wymiarach 20 m x 40 m, oraz drogi dojazdowe, parkingi i wiaty rowerowe.

Realizacja inwestycji przebiegała w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”. Miasto przeznaczyło na to zadanie kwotę ok. 44 mln zł i jest to największa, jak do tej pory, inwestycja oświatowa Krakowa. Budowa była w większości finansowana ze środków Gminy Miejskiej Kraków, natomiast blisko 9 mln zł pochodziło z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – COVID 19.