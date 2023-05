Krakowska inwestycja Ghelamco na ostatniej prostej. Tak wyglądają elewacje!

Biurowiec Kreo w Krakowie odsłonił już elewacje z piaskowca nawiązujące do tradycji architektonicznych Krakowa. Zakończenie wszystkich prac budowlanych planowane jest jeszcze tego lata.

Krakowska inwestycja Ghelamco jest już na ostatniej prostej. Zdjęte rusztowania odsłoniły elewacje z piaskowca, które nawiązują do tradycji architektonicznych Krakowa.

Wokół budynku trwają prace brukarskie i sadzenie zieleni, a w środku prace wykończeniowe nad przestrzeniami wspólnymi.

Za projekt odpowiada krakowska pracownia architektoniczna Q-arch.

Obecnie trwają intensywne prace wykończeniowe wewnątrz budynku, w tym montaż stolarki drzwiowej, bram garażowych, elementów wyposażenia sanitarnego, systemów i instalacji HVAC, a także instalacji sanitarnych oraz elektrycznych. Układ drogowy na działce wokół biurowca jest już w większości ukończony, rozpoczęły się nasadzenia drzew i krzewów. Jednocześnie w trakcie realizacji jest budowa pasa zjazdowego z ulicy Wadowickiej wraz z wykonaniem chodnika oraz ścieżki rowerowej. Zakończenie wszystkich prac budowlanych planowane jest jeszcze tego lata.

Kraków, napędzany potencjałem absolwentów najlepszych uczelni wyższych w kraju, nieustannie się rozwija, stając się dla inwestorów niezwykle atrakcyjnym rynkiem. Wiele polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw decyduje się ulokować swoją działalność właśnie w stolicy Małopolski. Kreo doskonale odpowiada na te potrzeby – nowoczesnego, zrównoważonego biznesu – zapewniając swoim użytkownikom najwyższy komfort pracy dzięki wykorzystaniu inteligentnych i zielonych rozwiązań zgodnych z wymogami ESG – mówi Jarosław Zagórski, dyrektor zarządzający Ghelamco Poland.

Ponadczasowa architektura

Biurowiec zlokalizowany przy ulicy Wadowickiej 12 wyróżnia elegancka, ponadczasowa architektura, która wpisuje się w tradycje architektoniczne Krakowa, m.in. dzięki zastosowaniu na elewacji piaskowca oraz pionowych okien z podziałami. Za projekt odpowiada krakowska pracownia architektoniczna Q-arch.

Kreo odsłonił kamienne elewacje, fot. mat. Ghelamco

Kreo zaoferuje przyszłym najemcom ponad 24 tys. mkw. najwyższej klasy powierzchni i łatwe w aranżacji biura o powierzchni piętra ponad 2,7 tys. mkw. Do swojej dyspozycji będą mieć obszerny, zielony taras na dachu, z którego rozciąga się widok na panoramę Krakowa, Wawel, a w dobrą pogodę nawet na Tatry! W samym budynku znajdą się także udogodnienia dla rowerzystów, w tym parking na ponad 70 rowerów, prysznice oraz szafki. Użytkownicy samochodów skorzystają z ponad 300 miejsc parkingowych w garażu podziemnym oraz dodatkowych 24 miejsc przed biurowcem. W środku przewidziano również stacje do ładowania samochodów elektrycznych.

Zapewnienie użytkownikom Kreo optymalnego środowiska pracy możliwe będzie dzięki wdrożeniu wewnątrz budynku autorskiego systemu Signal OS opracowanego przez Ghelamco. Zintegruje on wszystkie systemy budynkowe w jeden analityczny, który w czasie rzeczywistym monitoruje, gromadzi i ocenia dane z całego obiektu.

Zaletą najnowszej krakowskiej inwestycji Ghelamco jest również jej lokalizacja, która pozwala na łatwy i szybki dostęp do ścisłego centrum Krakowa oraz gwarantuje bliskość historycznych dzielnic, takich jak Kazimierz czy Stare Podgórze. Położenie Kreo zachęca jednocześnie do korzystania z komunikacji miejskiej i rowerów – dojazd do Starego Miasta zajmuje nie więcej niż 15 minut.

Pierwszy SmartScore w regionie

Ghelamco jako pierwszy deweloper w Europie Środkowo-Wschodniej będzie certyfikować swoją regionalną inwestycję w systemie SmartScore. Dodatkowo, jako pierwszy w Krakowie, KREO zostanie też oceniony pod względem zaawansowania technologicznego przez zespół certyfikujący WiredScore.

Podczas certyfikacji zostaną przeanalizowane rozwiązania w odniesieniu do dwóch głównych kryteriów - technologii funkcjonalnych, mających wpływ na komfort użytkowania oraz bezpieczeństwo, a także fundamentów technicznych, takich jak łączność cyfrowa, zarządzanie i bezpieczeństwo cybernetyczne.

Kreo będzie również certyfikowany w prestiżowych systemach BREEAM i WELL, które świadczą o ekologicznym charakterze budynku i poziomie komfortu jego użytkowania, a także „Obiekt bez barier”, który ma potwierdzić jego pełne przystosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.