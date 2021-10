Krakowska siedziba LPP z eko-certyfikatem

Krakowska siedziba producenta odzieżowego LPP otrzymała certyfikat BREEAM. Zrównoważony biurowiec to element szerszej eko-strategii marki. Za wnętrza odpowiada trójmiejska pracownia Studio 1:1, a za projekt elewacji - arch. Tomasz Zawisza z Krakowa.

Siedziba krakowskiego oddziału LPP spełniła wymogi certyfikacji BREEAM - jednej z najczęściej stosowanych metod oceny budynków pod względem standardów środowiskowych.

Budynek wyposażono m.in. w system rekuperacji ciepła odzyskiwanego z wywiewanego powietrza, system eliminacji tzw. pyłu zawieszonego i system BMS.

W obiekcie znajdują się biura projektowe marek House oraz Mohito.

Za wewnętrzny wystrój i funkcjonalność przestrzeni odpowiedzialna jest trójmiejska pracownia Studio 1:1.

Pomysłodawcą nowoczesnego wyglądu elewacji jest krakowski architekt Tomasz Zawisza.

Ekologiczna strategia

Krakowska siedziba LPP oddana do użytku w 2020 roku od samego początku projektowana była z myślą o wdrożeniu w niej rozwiązań bardziej przyjaznych środowisku. To jeden z elementów działań gdańskiej spółki w ramach przyjętej w 2019 roku Strategii Zrównoważonego Rozwoju „For People For Our Planet” na lata 2020-2025, w której zobowiązała się sukcesywnie ograniczać swój wpływ na środowisko.

LPP realizuje jej cele nie tylko poprzez zwiększanie udziału w ofercie coraz bardziej przyjaznych środowisku kolekcji, czy produkcję ubrań przy zachowaniu modelu opartego na ograniczaniu zasobów wodnych i energetycznych w procesie wytwarzania odzieży. Spółka planuje ponadto całkowitą eliminację jednorazowego plastiku z opakowań, zachowanie bezpieczeństwa chemicznego w produkcji, ale także realizację zrównoważonego rozwoju w swoich budynkach i sieci sprzedaży.

- Chcąc odpowiadać na dzisiejsze wyzwania klimatyczne, nie możemy koncentrować się wyłącznie na jednym obszarze naszej działalności, dlatego w naszej strategii zrównoważonego rozwoju uwzględniliśmy także program działań skoncentrowany na własnej infrastrukturze. Zależy nam, aby nasze budynki zarówno biurowe, jak i magazynowe, ale także sieć sprzedaży były bardziej przyjazne środowisku, mniej energochłonne, a przy tym wyposażone w rozwiązania zapewniające ich niskoemisyjność - wyjaśnia Łukasz Piwoński, dyrektor administracyjno-techniczny w LPP.

Krakowska siedziba LPP przykładem zrównoważonego budownictwa