Krakowska ulica zmienia się w woonerf. Jest pozwolenie konserwatorskie

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie otrzymał pozwolenie konserwatorskie na wykonanie prac przekształcających ulicę Krupniczą w woonerf.

Ulica Krupnicza na odcinku od Teatru Bagatela do ul. Szujskiego wkrótce zmieni swoje oblicze. Po pierwsze zostaną posadzone drzewa . Pojawią się także zbiorniki magazynujące wodę deszczową, która będzie wykorzystywana do podlewania roślin oraz ogrody deszczowe, których zadaniem będzie spowolnienie odpływu wody opadowej do kanalizacji. Projektanci z Zarządu Zieleni Miejskiej przewidzieli w tym miejscu również ogrody fasadowe. Na ulicy znajdzie się także miejsce dla mebli miejskich, parkingów samochodowych i rowerowych oraz uwypuklenia informacji o historii ulicy na przestrzeni lat. - podaje oficjalny portal miejski Krakowa.

Idea projektu opiera się na koncepcji ulicy typu woonerf, czyli ulicy z uspokojonym ruchem, na której priorytetem jest bezpieczeństwo pieszych, przy jednoczesnym zachowaniu komunikacji samochodowej. Cel ten możliwy jest do osiągnięcia poprzez utworzenie wspólnej przestrzeni dla wszystkich użytkowników (rezygnacja z podziału na jezdnię i chodniki) oraz wprowadzenia mebli miejskich wraz z zielenią.

Inwestycję wspólnie zrealizują: Zarząd Zieleni Miejskiej, Zarząd Dróg Miasta Krakowa, Wodociągi Miasta Krakowa i Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej.