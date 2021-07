Krakowski biurowiec Kreo z wykonawcą. To projekt Q-arch

Firma Ghelamco ogłosiła, że generalnym wykonawcą krakowskiego biurowca Kreo została firma Mota-Engil Central Europe. Kreo to po budynkach Craft w Katowicach i The Bridge w Warszawie, trzecia inwestycja biurowa ogłoszona przez Ghelamco w latach 2020-2021.

Biura z własnymi tarasami, stacje do ładowania samochodów elektrycznych, parking rowerowy z prysznicami, powierzchnie usługowe – takie udogodnienia zaoferuje Kreo, nowoczesny budynek oferujący 24,1 tys. mkw. powierzchni biurowej, który powstaje przy ulicy Wadowickiej 12. Jest to kolejny, po .big, projekt Ghelamco w Krakowie.

– Kreo to połączenie dwóch słów: Kraków i kreatywność. Nazwa doskonałe oddaje potencjał Krakowa i jego mieszkańców. Budynek powstaje w zmieniającej się części miasta, świetnie skomunikowanej z centrum. Cieszymy się, że po raz kolejny możemy zaproponować najemcom nowoczesny projekt – mówi Jarosław Zagórski, dyrektor handlowy i rozwoju Ghelamco Poland.

Kreo to inwestycja zaprojektowana przez krakowską pracownię architektoniczną Q-arch. Biurowiec będzie się wyróżniać elegancką architekturą i nietypowymi rozwiązaniami. Powstaje w miejscu dawnego biurowca Elbudu, ale nawiązuje swoją architekturą do poprzednika. Najemcom zaoferuje łatwe w aranżacji biura (o powierzchni piętra ponad 2,7 tys. mkw.). Do dyspozycji wszystkich użytkowników biurowca zostanie oddany taras na dachu, z którego rozciągać się będzie dokonały widok na panoramę Krakowa.

Zaletą inwestycji jest lokalizacja, która pozwala na łatwy i szybki dostęp do ścisłego centrum. Położenie Kreo zachęca do korzystania z komunikacji miejskiej i rowerów – dojazd do Starego Miasta nie zajmuje więcej niż 10 minut. Z kolei samochodem do lotniska Balice można dojechać w 25 minut.

W samym budynku znajdzie się parking dla rowerzystów z prysznicami i szafkami. Użytkownikom samochodów budynek zaoferuje 301 miejsc parkingowych w garażu podziemnym oraz dodatkowe 24 miejsca przed biurowcem. W budynku przewidziano też pięć stacji do ładowania samochodów elektrycznych. Kreo będzie posiadać certyfikat BREEAM.

Planowane zakończenie inwestycji to 2023 rok.