Krakowski deweloper sadzi drzewa

Krakowski Deweloper, Activ Investment do grudnia 2022 r. wesprze nasadzenie co najmniej 2650 drzew. To efekt nawiązania współpracy z organizacją One Tree Planted.

Activ Investment, jako partner działającej globalnie, pozarządowej organizacji One Tree Planted, w 2022 r. wesprze nasadzenie co najmniej 2650 drzew na terenach pozbawionych równowagi biologicznej wskutek działalności człowieka.

Za każde oddane do użytku mieszkanie w naszych inwestycjach w Katowicach i Krakowie, deweloper sfinansuje nasadzenie pięciu drzew.

Niezależnie od wsparcia reforestacji we współpracy z One Tree Planted, w każdej z realizacji deweloper zadba także o bioróżnorodność w ramach zagospodarowania terenu.

– Jako deweloper, na co dzień tworzymy przestrzeń życiową dla naszych klientów. Dołączając do grona partnerów renomowanej, globalnej organizacji One Tree Planted, chcemy zadbać także o dom, jakim dla wszystkich gatunków jest nasza planeta. Za każde oddane do użytku mieszkanie w naszych inwestycjach w Katowicach i Krakowie, sfinansujemy nasadzenie pięciu drzew. Szacujemy, że łącznie będzie to co najmniej 2650 drzew do grudnia 2022 r.– mówi Monika Kudełko, Dyrektor ds. Strategii i Komunikacji Marketingowej.

Firma Activ Investment rozpoczęła współpracę z One Tree Planted w październiku br. z zamiarem wieloletniego zaangażowania, w powiązaniu ze swoją aktywnością budowlaną. Precyzyjny plan w tym zakresie obejmuje na razie przyszły rok. Inwestycje, jakie firma Activ Investment zrealizuje w 2022 roku zlokalizowane są w Katowicach i w Krakowie. W ramach tych projektów zostanie oddanych w 2022 r. ok. 530 mieszkań.

– Partnerstwo z One Tree Planted pozwala przyjąć globalną perspektywę i kierować wysiłki tam, gdzie są ona najbardziej potrzebne. Nasze inwestycje dają nam z kolei szansę przyczynić się do poprawy środowiska miejskiego. Na przykład w sąsiedztwie powstającego osiedla Nova Mikołowska, w centrum Katowic zasadzimy 42 duże drzewa i około 5500 krzewów – w większości na zaplanowanych nowych, ogólnodostępnych skwerach – dodaje Monika Kudełko.

One Tree Planted to organizacja non-profit, której misją jest dbałość o środowisko poprzez sadzenie drzew. Realizowane projekty obejmują cały świat, prowadzone są we współpracy z doświadczonymi ekspertami i angażują lokalne społeczności. Ponowne zalesianie pomaga odbudować lasy po pożarach i powodziach, jak również zapewnia miejsca pracy, mające wpływ na społeczeństwo i przywraca bioróżnorodność. Wśród firm, które są partnerami One Tree Planted wymienić można takie marki jak: Adidas, DHL, Facebook, Ford, HP, Loreal, Reebok, Tetra Pak.