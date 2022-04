Krakowskie Centrum Muzyki coraz bliżej. Przetarg na budowę ogłoszony

Agencja Rozwoju Miasta Krakowa ma pozwolenie na budowę Krakowskiego Centrum Muzyki spod kreski BE DDJM Architekci. Przetarg na budowę pierwszego etapu został właśnie ogłoszony - podaje oficjalny portal miejski Krakowa.

Projekt całego budynku przygotowuje biuro architektoniczne BE DDJM Architekci, które wygrało międzynarodowy konkurs architektoniczo-urbanistyczny na koncepcję Krakowskiego Centrum Muzyki. W Cichym Kąciku powstanie nowoczesna sala koncertowa z widownią na 1000 miejsc, wyposażona w scenę dla 120 muzyków i balkon mogący pomieścić 80-osobowy chór, a także aula na 300 osób, wielofunkcyjne sale prób, garderoby, biura miejskich orkiestr i przestrzeń kreatywna z miejscem na edukację muzyczną.

Plany zakładają realizację kompleksu do końca 2023 roku, a pierwsze koncerty w Krakowskim Centrum Muzyki mają się odbyć na początku 2024 roku.

Idea zlokalizowania kompleksu muzycznego dla krakowskich orkiestr w Cichym Kąciku sięga lat 90-tych i ma swoje źródła w koncepcji prof. Stanisława Gałońskiego, ówczesnego dyrektora Capelli Cracoviensis. Powrót do tego pomysłu, popieranego przez wybitne autorytety muzyczne Krakowa, nastąpił po rezygnacji z planów realizacji wspólnej inwestycji z Województwem Małopolskim na Grzegórzkach (z powodu przeszkód prawnych, które pojawiły się trakcie konkursu urbanistyczno-architektonicznego).

Budowa pierwszego etapu KCM jest szacowana na 110 mln zł, z czego 99 mln zł to dotacja z Polskiego Ładu, a 11 mln zł to wkład własny Gminy Miejskiej Kraków - podaje oficjalny portal miejski Krakowa.

Umowa na budowę parkingu przy Krakowskim Centrum Muzyki

Wielopoziomowy parking przy Krakowskim Centrum Muzyki wybuduje konsorcjum NDI S.A. i NDI Sopot S.A. Stosowna umowa właśnie została podpisana. Firma wygrała ogłoszony przez ARMK przetarg na realizację inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W postępowaniu przetargowym wzięło udział 6 przedsiębiorstw.

Parking, który powstanie na tyłach budynku Krakowskiego Centrum Muzyki ma nawiązywać w formie do bryły Centrum. Projekt ma być gotowy do końca września tego roku. Sam parking – do sierpnia roku przyszłego.

Będzie to trzykondygnacyjna, otwarta, ażurowa konstrukcja z zieloną, roślinną elewacją i fotowoltaika. Parking przy ul. Piastowskiej ma pomieścić 195 samochodów. To pierwszy etap budowy kompleksu Krakowskiego Centrum Muzyki, które stanie na trzyhektarowej działce w Cichym Kąciku. W tej chwili budowa parkingu jest szacowana na ok. 30 mln zł.

W czwartek, 5 maja konsorcjum NDI S.A. i NDI Sopot S.A. przejmuje plac budowy.